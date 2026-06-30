50 євродепутатів вимагають від ФІФА розслідувати дії свого президента Джанні Інфантіно через можливе порушення правил політичного нейтралітету.

Про це йдеться у листі євродепутатів, який опинився у розпорядженні Politico.

Євродепутати звернулися до ФІФА

У своєму листі євродепутати підтримали скаргу правозахисників із FairSquare, які просять етичний комітет ФІФА перевірити заснування щорічної Премії миру та її вручення Дональду Трампу.

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– Чемпіонат світу повинен об’єднувати світ. Коли президент ФІФА Інфантіно віддає перевагу одному президенту перед іншим, це дискредитує ФІФА та весь турнір, – зазначив депутат Європарламенту від фракції Renew Europe Баррі Ендрюс, який написав цей лист.

Автори листа наголошують: ФІФА зобов’язана розглянути скаргу FairSquare саме зараз, коли до організації прикута глобальна увага через літній чемпіонат світу.

– Ця скарга дає ФІФА можливість довести свою відданість принципам політичного нейтралітету, прозорості та підзвітності, – йдеться у листі.

5 грудня 2025 року Інфантіно вручив Трампу засновану ФІФА Премію миру. Уже через три дні після цього організація FairSquare подала першу скаргу.

Президент ФІФА не поінформував Раду ФІФА про заснування цієї нагороди, а критики розцінили її як відверту спробу Інфантіно заручитися прихильністю президента США.

Депутати Європарламенту стверджують, що публічні заяви Інфантіно на підтримку Трампа порушують статут ФІФА, в якому зазначено, що федерація “залишається нейтральною у питаннях політики та релігії”.

ФІФА підтвердила отримання скарги ще в грудні, однак досі не відповіла на лист депутатів Європарламенту.

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