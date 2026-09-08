Матч ПСВ – Шахтар в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться 10 вересня на стадіоні Філіпс в Ейндговені (Нідерланди).

Початок матчу – 19:45 за київським часом.

Матч ПСВ – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із червоно-білими у Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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ПСВ – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч ПСВ – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч ПСВ – Шахтар прокоментує Вадим Шевякін безпосередньо з місця події.

Також о 18:30 за київським часом на Megogo стартуватиме студія, де відбудеться обговорення матчу з експертами.

Шахтар є єдиним представником України серед 36 учасників основного етапу Ліги чемпіонів, а також єдиним українським клубом на цій стадії єврокубків цього сезону.

У Лізі чемпіонів кожен клуб на цій стадії проведе по вісім матчів проти восьми різних суперників. За підсумками єдиної таблиці найкращі вісім команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а команди, що посядуть місця з 9 до 24-го, зіграють у стиковому раунді.

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