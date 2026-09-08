У ніч проти 8 вересня російські війська завдали по Києву комбінованого удару. Вибухи у столиці лунали майже п’ять годин. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 16 мешканців міста постраждали. Є серйозні руйнування.

Про наслідки атаки повідомили міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, ДСНС та мер Києва Віталій Кличко.

Нічна атака на Київ 8 вересня: що відомо

За даними очільника МВС, у столиці пошкоджено понад 50 об’єктів. Серед них — житлові будинки, гуртожиток, територія школи, магазини, автозаправна станція та підприємство з виробництва борошна. Руйнування зафіксували у кількох районах міста.

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У Голосіївському районі уламки впали на кількох локаціях. Загорілися складські приміщення і територія приватної школи. Також пошкоджено житловий будинок — люди опинилися заблокованими у квартирах. Рятувальники їх евакуювали. Уламки також впали на недобудований 26-поверховий будинок, однак пожежі там не виникло.

У Дарницькому районі уламки пошкодили складські приміщення, там сталася пожежа. Крім того, спалахнув гараж біля приватного будинку та був пошкоджений автомобіль.

У Подільському районі падіння уламків зафіксували на кількох локаціях нежитлової забудови. Там виникли пожежі у складських приміщеннях.

У Солом’янському районі, на жаль, загинули двоє людей, уламки спричинили пожежі у нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках. За повідомленнями ЗМІ, внаслідок атаки також знищено супермаркет VARUS, а поруч утворилася велика вирва.

У Дніпровському районі через обстріл загорівся трав’яний настил. Пожежу локалізували.

Рятувальники продовжують працювати

Рятувальники та поліцейські почали допомагати цивільним одразу після ударів. Загалом вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати мешканців із заблокованого приміщення у Голосіївському районі.

За останніми повідомленнями, у столиці працювали понад 300 рятувальників і поліціянтів. Вони гасять пожежі, розбирають завали на семи локаціях, документують наслідки атаки та приймають заяви громадян про пошкоджене і знищене майно.

Для мешканців також працюють мобільні сервісні центри МВС, де можна відновити документи. Роботи тривають під час нової повітряної тривоги.

За даними мера Києва Віталія Кличка, п’ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Цієї ж ночі російські війська атакували Київщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Сумщину. На Одещині росіяни завдали ракетного удару по ринку.

Фото : ДСНС

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