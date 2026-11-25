Шахтар у середу, 25 листопада, зіграє матч п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти турецького Фенербахче. Гра відбудеться на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Шахтар – Фенербахче: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Шахтар – Фенербахче є підопічні Емре Белезоглу.

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На перемогу турецької команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх українського клубу оцінюють в 2.85. Нічийний результат матчу Шахтар – Фенербахче в основний час – 3.57.

Згідно з прогнозом букмекерів, на те, що обидві команди відзначаться у матчі дають коефіцієнт 1.57.

Це буде четверта очна зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися у 2015 році у кваліфікації Ліги чемпіонів – тоді за сумою двох матчів далі пройшли гірники.

У 2022 році команди провели товариську зустріч, переможцем якої став Фенербахче (1:0).

Шахтар не програв жодного з 11 матчів проти турецьких клубів та виграв сім останніх.

Останні чотири матчі Фенербахче ​​проти українських клубів припали на зустрічі з Динамо Київ. На груповому етапі ЛЄ-2022/23 стамбульці перемогли 2:1 удома та 2:0 на виїзді.

Шахтар підходить до матчу, маючи в активі 4 очки завдяки нічиїй з ПСВ та перемозі над АЕКом. Фенербахче має 5 очок в активі після перемоги над Ліверпулем та нічиїх зі Славією Прагою та Ромою.

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