Марта Костюк уперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
- Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до четвертого кола Вімблдону, перервавши серію поразок у трисетовому поєдинку проти ексвосьмої ракетки світу Емми Наварро.
- За повідомленням Федерації тенісу України, далі на спортсменку чекає зустріч із переможницею пари Дарія Снігур — Ешлін Крюгер.
Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до четвертого кола Вімблдону-2026.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Костюк вийшла в четверте коло Вімблдону
Тенісистка Костюк зуміла зламати невтішну серію в матчах проти своєї незручної суперниці, колишньої восьмої ракетки світу Емми Наварро. Для перемоги їй знадобилися три сети – 6:2, 4:6, 6:1.
Далі на Костюк чекає зустріч із переможницею матчу між українкою Дарією Снігур та американською тенісисткою Ешлін Крюгер. Якщо Снігур переможе, то в 1/8 фіналу на вболівальників може чекати українське “дербі”.
2 липня українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Вімблдону-2026, здолавши “нейтральну” Анну Блінкову в другому колі.
У цей дуже день Дарія Снігур вийшла у третє коло Вімблдону-2026. Вона здолала представницю Франції Леолью Жанжан та встановила нове особисте досягнення на турнірах Грендслема.