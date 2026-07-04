Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до четвертого кола Вімблдону-2026.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Костюк вийшла в четверте коло Вімблдону

Тенісистка Костюк зуміла зламати невтішну серію в матчах проти своєї незручної суперниці, колишньої восьмої ракетки світу Емми Наварро. Для перемоги їй знадобилися три сети – 6:2, 4:6, 6:1.

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Далі на Костюк чекає зустріч із переможницею матчу між українкою Дарією Снігур та американською тенісисткою Ешлін Крюгер. Якщо Снігур переможе, то в 1/8 фіналу на вболівальників може чекати українське “дербі”.

2 липня українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Вімблдону-2026, здолавши “нейтральну” Анну Блінкову в другому колі.

У цей дуже день Дарія Снігур вийшла у третє коло Вімблдону-2026. Вона здолала представницю Франції Леолью Жанжан та встановила нове особисте досягнення на турнірах Грендслема.

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