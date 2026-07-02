Українська тенісистка Дарія Снігур успішно подолала друге коло Вімблдону-2026, здолавши француженку Леолью Жанжан, та встановила нове особисте досягнення на турнірах Грендслема.

Снігур вийшла до третього кола Вімблдону: що відомо

У другому колі Снігур зустрілася зі 132-ю ракеткою світу Леолью Жанжан. До цього спортсменки грали між собою лише один раз – у 2022 році на турнірі ITF, де сильнішою була представниця Франції.

Перший сет проходив у напруженій боротьбі, однак вирішальну перевагу наприкінці партії здобула Дарія Снігур.

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Українка першою зробила брейк, але Жанжан невдовзі відповіла зворотним брейком і відновила рівновагу.

За рахунку 5:4 Снігур вдруге виграла подачу суперниці та реалізувала другий сетбол, завершивши партію з рахунком 6:4.

У другому сеті перевага також була на боці української тенісистки. Уже на початку партії Снігур оформила брейк і надалі контролювала хід зустрічі, не дозволяючи суперниці повернути інтригу.

Жанжан намагалася нав’язати боротьбу, однак Снігур упевнено діяла на своїй подачі та ще раз виграла гейм на прийомі.

У підсумку українка завершила другу партію з рахунком 6:3 і здобула перемогу в матчі у двох сетах.

Вімблдон-2026. Друге коло

Дарія Снігур (Україна) — Леолья Жанжан (Франція) — 2:0 (6:4, 6:3)

Завдяки цій перемозі Снігур уперше в кар’єрі пробилася до третього кола Вімблдону, встановивши свій найкращий результат на турнірах Великого шолома.

До нинішнього розіграшу українка жодного разу не доходила до цього етапу.

Найкращі результати Дарії Снігур на турнірах Грендслема:

третє коло — Вімблдон-2026;

друге коло — US Open-2022, Вімблдон-2024.

У третьому колі Снігур зіграє з переможницею матчу між Маріам Болквадзе та Ешлін Крюгер.

Нагадаємо, 30 червня Дарія Снігур сенсаційно обіграла Еліну Світоліну в першому колі Вімблдону-2026.

Для першої ракетки України ця поразка означала завершення виступів на турнірі вже після стартового матчу.

Для Снігур це була третя перемога в кар’єрі над тенісисткою, яка входить до топ-10 світового рейтингу.

Джерело : Суспільне

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