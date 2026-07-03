Команда українського боксера Олександра Усика веде переговори про можливий прощальний бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомляє BBC.

Команда Усика веде перемовини щодо бою з Вайлдером

Олександр Усик, який нещодавно залишив титули в надважкій вазі, заявив, що не завершує спортивну кар’єру та планує провести останній бій.

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За словами представників команди Усика, саме Вайлдер розглядається як один із варіантів для прощального поєдинку.

– Усик вже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера своїм суперником. Це матч зі значним потенціалом зі спортивного, медійного та міжнародного погляду, – сказав директор команди Усика Сергій Лапін.

Американський боксер Деонтей Вайлдер – це колишній чемпіон WBC та відомий нокаутер, який більшість перемог здобув достроково.У його команді підтверджують готовність розглянути таку пропозицію.

– Якщо Деонтею запропонують бій з Усиком, він погодиться, – заявила менеджерка американського боксера Шеллі Фінкель.

Поєдинок може відбутися у США під егідою проєкту Zuffa Boxing. За словами Лапіна, тривають переговори на найвищому рівні, а на цьому етапі поки не підписано жодних угод.

Остаточну структуру планують визначити на основі того, що найкраще відповідає інтересам бою, бійців та загального масштабу проєкту.

Наприкінці червня колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик ухвалив рішення зробити вакантними всі свої чемпіонські титули. Водночас український боксер стверджує, що не планує завершувати спортивну кар’єру.

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