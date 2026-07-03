Команда Усика веде переговори про прощальний бій з Вайлдером: де він може відбутися
- Команда Олександра Усика веде переговори про організацію його прощального поєдинку проти ексчемпіона WBC Деонтея Вайлдера.
- Менеджери американського боксера вже підтвердили готовність прийняти цей виклик. Сам бій можутьь провести в США.
Команда українського боксера Олександра Усика веде переговори про можливий прощальний бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Про це повідомляє BBC.
Команда Усика веде перемовини щодо бою з Вайлдером
Олександр Усик, який нещодавно залишив титули в надважкій вазі, заявив, що не завершує спортивну кар’єру та планує провести останній бій.
За словами представників команди Усика, саме Вайлдер розглядається як один із варіантів для прощального поєдинку.
– Усик вже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера своїм суперником. Це матч зі значним потенціалом зі спортивного, медійного та міжнародного погляду, – сказав директор команди Усика Сергій Лапін.
Американський боксер Деонтей Вайлдер – це колишній чемпіон WBC та відомий нокаутер, який більшість перемог здобув достроково.У його команді підтверджують готовність розглянути таку пропозицію.
– Якщо Деонтею запропонують бій з Усиком, він погодиться, – заявила менеджерка американського боксера Шеллі Фінкель.
Поєдинок може відбутися у США під егідою проєкту Zuffa Boxing. За словами Лапіна, тривають переговори на найвищому рівні, а на цьому етапі поки не підписано жодних угод.
Остаточну структуру планують визначити на основі того, що найкраще відповідає інтересам бою, бійців та загального масштабу проєкту.
Наприкінці червня колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик ухвалив рішення зробити вакантними всі свої чемпіонські титули. Водночас український боксер стверджує, що не планує завершувати спортивну кар’єру.