Українська тенісистка Марта Костюк здолала “нейтральну” Анну Блінкову в другому колі на Вімблдоні-2026.

Костюк перемогла Блінкову на Вімблдоні

Марта Костюк у вольовому стилі вирвала перемогу на Вімблдоні. Програвши перший сет, вона переломила хід гри та здолала Анну Блінкову з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:3.

Українка пробилася до третього кола, повторивши своє найкраще досягнення на цих змаганнях дворічної та трирічної давнини.

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Попереду у Костюк очікується непростий поєдинок за вихід до 1/8 фіналу.

Тенісистка спробує зробити це вп’яте у кар’єрі та вдруге за сезон, а протистоятиме їй представниця США Емма Наварро, яка досі залишається складною суперницею для українки. Усі чотири попередні очні зустрічі завершилися не на користь Костюк.

Зокрема, два поєдинки між тенісистками пройшли минулого сезону на трав’яних кортах у Берліні та Бад-Гомбурзі в межах турнірів WTA 500.

Наступна зустріч Костюк та Наварро має відбутися вже у суботу.

2 липня українська тенісистка Дарія Снігур пробилася до третього кола Вімблдону вперше в кар’єрі, здолавши француженку Леолью Жанжан. Вона встановила нове особисте досягнення на турнірах Грендслема.

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