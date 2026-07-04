Марта Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
- Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона, прервав серию поражений в трехсетовом поединке против экс-восьмой ракетки мира Эммы Наварро.
- По сообщению Федерации тенниса Украины, дальше спортсменку ждет встреча с победительницей пары Дария Снигур — Эшлин Крюгер.
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона-2026.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона
Теннисистка Костюк сумела сломить нелестную серию в матчах против своей неудобной соперницы, бывшей восьмой ракетки мира Эммы Наварро. Для победы ей понадобились три сета – 6:2, 4:6, 6:1.
Далее Костюк ждет встреча с победительницей матча между украинкой Дарией Снигур и американской теннисисткой Эшлин Крюгер. Если Снегирь победит, то в 1/8 финала болельщиков может ждать украинское “дерби”.
2 июля украинская теннисистка Марта Костюк вышла к третьему кругу Уимблдона-2026, преодолев “нейтральную” Анну Блинкову во втором круге.
В этот очень день Дарья Снигур вышла в третий круг Уимблдона-2026. Она одолела представительницу Франции Леолью Жанжан и установила новое личное достижение на турнирах Грендслема.