Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона-2026.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона

Теннисистка Костюк сумела сломить нелестную серию в матчах против своей неудобной соперницы, бывшей восьмой ракетки мира Эммы Наварро. Для победы ей понадобились три сета – 6:2, 4:6, 6:1.

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Далее Костюк ждет встреча с победительницей матча между украинкой Дарией Снигур и американской теннисисткой Эшлин Крюгер. Если Снегирь победит, то в 1/8 финала болельщиков может ждать украинское “дерби”.

2 июля украинская теннисистка Марта Костюк вышла к третьему кругу Уимблдона-2026, преодолев “нейтральную” Анну Блинкову во втором круге.

В этот очень день Дарья Снигур вышла в третий круг Уимблдона-2026. Она одолела представительницу Франции Леолью Жанжан и установила новое личное достижение на турнирах Грендслема.

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