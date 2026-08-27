Українсько-французький тандем Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса не пройшов до фіналу змішаного турніру US Open-2026.

Вони поступилися дуету швейцарки Белінди Бенчич та італійця Флавіо Коболлі з рахунком 5:4 (9:7), 1:4, 5:10.

Світоліна та Монфіс не вийшли до фіналу US Open-2026

Для Світоліної та Монфіса це був перший півфінал у змішаному парному розряді на турнірах Grand Slam.

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У матчі за вихід до фіналу Еліна та Гаель виграли перший сет на тайбрейку 5:4 (7:5). Проте у другій партії Бенчич та Коболлі зрівняли рахунок – 4:1.

Долю квитка до фіналу вирішив тайбрейк, який виграла швейцарсько-італійська пара 10:5.

Зазначимо, що Еліна стала другою українкою, яка дісталася цієї стадії у міксті на US Open, після Даяни Ястремської, яка зробила це у 2021 році.

Свій виступ на кортах US Open у Нью-Йорку Світоліна та Монфіс продовжать в одиночному розряді, матчі в якому стартують у неділю.

Хто переміг у міксті на US Open-2026

Чемпіонами змішаного розряду на US Open стали представники Чехії – Кароліна Мухова та Якуб Меншик, які перемогли Бенчич та Коболлі у фіналі у трьох сетах – 6:3, 1:6, 10:6.

Нагадаємо, на US Open-2026 Світоліна та Монфіс отримали вайлдкард до основної сітки змішаного парного розряду.

На шляху до півфіналу дует здолав тандем Александри Еали (Філіппіни) та Фелікса Оже-Альяссіма (Канада) в 1/8 фіналу, а у чвертьфіналі обіграв Катержину Синякову (Чехія) та Генрі Паттена (Велика Британія).

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