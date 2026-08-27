Світоліна та Монфіс не змогли вийти у фінал US Open-2026: хто виграв турнір
- Світоліна та Монфіс поступилися Бенчич і Коболлі у півфіналі міксту US Open-2026.
- Українсько-французький дует виграв перший сет, але програв другий і вирішальний тайбрейк.
Українсько-французький тандем Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса не пройшов до фіналу змішаного турніру US Open-2026.
Вони поступилися дуету швейцарки Белінди Бенчич та італійця Флавіо Коболлі з рахунком 5:4 (9:7), 1:4, 5:10.
Світоліна та Монфіс не вийшли до фіналу US Open-2026
Для Світоліної та Монфіса це був перший півфінал у змішаному парному розряді на турнірах Grand Slam.
У матчі за вихід до фіналу Еліна та Гаель виграли перший сет на тайбрейку 5:4 (7:5). Проте у другій партії Бенчич та Коболлі зрівняли рахунок – 4:1.
Долю квитка до фіналу вирішив тайбрейк, який виграла швейцарсько-італійська пара 10:5.
Зазначимо, що Еліна стала другою українкою, яка дісталася цієї стадії у міксті на US Open, після Даяни Ястремської, яка зробила це у 2021 році.
Свій виступ на кортах US Open у Нью-Йорку Світоліна та Монфіс продовжать в одиночному розряді, матчі в якому стартують у неділю.
Хто переміг у міксті на US Open-2026
Чемпіонами змішаного розряду на US Open стали представники Чехії – Кароліна Мухова та Якуб Меншик, які перемогли Бенчич та Коболлі у фіналі у трьох сетах – 6:3, 1:6, 10:6.
Нагадаємо, на US Open-2026 Світоліна та Монфіс отримали вайлдкард до основної сітки змішаного парного розряду.
На шляху до півфіналу дует здолав тандем Александри Еали (Філіппіни) та Фелікса Оже-Альяссіма (Канада) в 1/8 фіналу, а у чвертьфіналі обіграв Катержину Синякову (Чехія) та Генрі Паттена (Велика Британія).