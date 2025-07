Помер Майкл Медсен – зірка фільмів Тарантіно

Американський актор Майкл Медсен, відомий своїм хрипким голосом і ролями жорстких лиходіїв у фільмах Квентіна Тарантіно Скажені пси та Вбити Білла. Частина 2, помер 3 липня вранці від зупинки серця.

Про це повідомив його менеджер Рон Сміт, передає NBC News.

Легенда кіно Майкл Медсен помер у 67 років: біографія та найкращі ролі

Медсену було 67 років.

Серед інших відомих кіноролей актора — фільми Дорз, Тельма і Луїза та Донні Браско. Тарантіно також знімав Медсена в ансамблевих кастах кривавого вестерна Мерзенна вісімка і стрічки Одного разу в Голлівуді, дія якої розгортається в 1969 році.

Крім кіно й телебачення, Медсен озвучував персонажів у відеоіграх, зокрема в Grand Theft Auto III, серії Dishonored та Crime Boss: Rockay City. Також він публікував власні поетичні збірки й займався фотографією.

За понад 40-річну акторську кар’єру Медсен виконав десятки ролей на екрані, проте найбільше його запам’ятали за співпрацею з Тарантіно: він зіграв психотичного грабіжника у Скажених псах та колишнього кілера у Вбити Білла. Частина 2.

Скажені пси, один із культових незалежних фільмів 1990-х, шокував глядачів відвертим насильством — зокрема сценою, де герой Медсена на прізвисько Містер Блондин відрізає вухо поліцейському під пісню Stuck in the Middle With You.

