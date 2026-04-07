Це легендарне місто біля моря приваблює туристів своєю особливою атмосферою та унікальними місцями. Але оглянути їх за один день складно через великі відстані.

В такому випадку проблему просто вирішує оренда автомобілів в Одесі. Залишається лише створити зручний маршрут. У нашій статті розповімо, як це зробити і що відвідати в Одесі.

Маршрут Одесою на один день

Щоб максимально ефективно провести час та подивитися найцікавіші пам’ятки, варто слідувати продуманому плану – Одеса за один день. Будуйте його так, щоб ви могли зручно дістатися від однієї точки до іншої.

Дерибасівська вулиця та Міський сад

Почніть день із цих локацій. Дерибасівська вулиця – це серце міста. Ідеальне місце для того, щоб погуляти, відвідати цікаві кафе, послухати вуличних музикантів та подивитись цікаві пам’ятники.

Якщо не знаєте, де погуляти в Одесі з дітьми, тоді підіть до Міського саду. Тут зелені алеї та багато скульптур. Туристу з дітьми тут особливо зручно. Проведіть тут годину-півтори, щоб відчути ритм міста.

Одеський театр опери та балету

Куди можна йти в Одесі для культурного відпочинку? Все просто. Від Дерибасівської рукою подати до Одеського театру опери та балету – одну з головних пам’яток.

Будинок у стилі бароко вражає розкішшю. Якщо час дозволяє, загляньте всередину на екскурсію або навіть купіть квиток на вечірню виставу.

Пасаж

Якщо плануєте маршрут Одеса за один день, тоді обов’язково відвідайте Пасаж – справжній архітектурний шедевр.

Тут розташовуються бутіки та кафе. Але головна особливість – це інтер’єр з вітражами та кованими елементами.

Пасаж ніби переносить в іншу епоху, і якщо не знаєте, що подивитися в Одесі за 1 день, тоді вам точно сюди.

Приморський бульвар

Одеса за 1 день – маршрут, до якого точно має увійти відомий Приморський бульвар. Він охоплює широку зелену зону з видом на море. Тут розташовані затишні лави, фонтани та площі для відпочинку.

Потьомкінські сходи

Ще одне цікаве місце для тих, хто не знає, що подивитися в Одесі за день – Потьомкінські сходи.

Легендарні 192 ступені ведуть від бульвару до моря, а з верхнього майданчика відкривається чудовий вигляд. Варто піднятися або спуститися пішки, щоби відчути масштаб.

Морський вокзал

Якщо ви плануєте бути один день в Одесі, відвідайте Морський вокзал і порт. Тут можна прогулятися причалами і подивитися на кораблі. Вокзал – це ворота у морі, повні енергії.

Воронцовський палац

Що подивитись в Одесі за один день, якщо хочеться побачити поєднання природи та автентичної архітектури? Відповідь проста – Воронцовський палац.

Красива пам’ятка архітектури розташована неподалік, з терасами та садами. Це не просто будинок, а ціла резиденція з історією. Погуляйте територією, щоб побачити деталі фасаду та насолодитися тишею.

Джерело: chilicars.com.ua

