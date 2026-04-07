Що подивитися в Одесі за один день
Це легендарне місто біля моря приваблює туристів своєю особливою атмосферою та унікальними місцями. Але оглянути їх за один день складно через великі відстані.
Залишається лише створити зручний маршрут. У нашій статті розповімо, як це зробити і що відвідати в Одесі.
Маршрут Одесою на один день
Щоб максимально ефективно провести час та подивитися найцікавіші пам’ятки, варто слідувати продуманому плану – Одеса за один день. Будуйте його так, щоб ви могли зручно дістатися від однієї точки до іншої.
Дерибасівська вулиця та Міський сад
Почніть день із цих локацій. Дерибасівська вулиця – це серце міста. Ідеальне місце для того, щоб погуляти, відвідати цікаві кафе, послухати вуличних музикантів та подивитись цікаві пам’ятники.
Якщо не знаєте, де погуляти в Одесі з дітьми, тоді підіть до Міського саду. Тут зелені алеї та багато скульптур. Туристу з дітьми тут особливо зручно. Проведіть тут годину-півтори, щоб відчути ритм міста.
Одеський театр опери та балету
Куди можна йти в Одесі для культурного відпочинку? Все просто. Від Дерибасівської рукою подати до Одеського театру опери та балету – одну з головних пам’яток.
Будинок у стилі бароко вражає розкішшю. Якщо час дозволяє, загляньте всередину на екскурсію або навіть купіть квиток на вечірню виставу.
Пасаж
Якщо плануєте маршрут Одеса за один день, тоді обов’язково відвідайте Пасаж – справжній архітектурний шедевр.
Тут розташовуються бутіки та кафе. Але головна особливість – це інтер’єр з вітражами та кованими елементами.
Пасаж ніби переносить в іншу епоху, і якщо не знаєте, що подивитися в Одесі за 1 день, тоді вам точно сюди.
Приморський бульвар
Одеса за 1 день – маршрут, до якого точно має увійти відомий Приморський бульвар. Він охоплює широку зелену зону з видом на море. Тут розташовані затишні лави, фонтани та площі для відпочинку.
Потьомкінські сходи
Ще одне цікаве місце для тих, хто не знає, що подивитися в Одесі за день – Потьомкінські сходи.
Легендарні 192 ступені ведуть від бульвару до моря, а з верхнього майданчика відкривається чудовий вигляд. Варто піднятися або спуститися пішки, щоби відчути масштаб.
Морський вокзал
Якщо ви плануєте бути один день в Одесі, відвідайте Морський вокзал і порт. Тут можна прогулятися причалами і подивитися на кораблі. Вокзал – це ворота у морі, повні енергії.
Воронцовський палац
Що подивитись в Одесі за один день, якщо хочеться побачити поєднання природи та автентичної архітектури? Відповідь проста – Воронцовський палац.
Красива пам’ятка архітектури розташована неподалік, з терасами та садами. Це не просто будинок, а ціла резиденція з історією. Погуляйте територією, щоб побачити деталі фасаду та насолодитися тишею.
