Квітень 2026 року принесе не лише справжнє весняне тепло, а й важливі зміни місячних фаз. Астрологи вважають, що вони можуть впливати на емоційний стан, працездатність і навіть успішність у справах.

Саме тому багато людей орієнтуються на місячний календар, щоб обрати вдалий час для нових починань, важливих рішень або подорожей.

Факти ICTV підготували місячний календар на квітень 2026 року, щоб ви могли заздалегідь дізнатися про сприятливі та несприятливі дні місяця.

Фази Місяця у квітні 2026 року

1 квітня – Місяць, що росте.

2 квітня – повний Місяць.

3-16 квітня – спадний Місяць.

17 квітня – молодик.

18-30 квітня – Місяць, що росте.

Місячний календар на квітень 2026 – сприятливі дні

Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 4, 8, 9, 19, 23, 27 квітня.

4 квітня – день енергії, натхнення та активного спілкування. Сприятливо займатися творчістю, мистецтвом, знайомитися з новими людьми та планувати подорожі.

8 квітня – один із найкращих днів для активних дій і великих планів. Підходить для кар’єрних кроків, вирішення фінансових питань і колективної роботи.

9 квітня – сильний енергетичний день. Сприятливий для нових справ, професійного розвитку, переговорів та важливих зустрічей.

19 квітня – день початку реалізації планів після молодика. Вдалий час для запуску нових проєктів, навчання та творчих ідей.

23 квітня – день інтуїції та розумової діяльності. Добре підходить для наукової роботи, навчання, духовних практик і творчих занять.

27 квітня – сприятливий день для сімейних справ і довгострокових проєктів. Вдалий час для бізнесу, особливо сімейного, та закладання основ нових справ.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на квітень 2026 року

Для подорожей: 4, 7, 9, 19, 23, 27, 30.

Для нових починань: 8, 9, 18, 19, 23, 27.

Для фінансових або юридичних справ: 8, 9, 21, 23, 27.

Для творчості та спорту: 4, 8, 9, 19, 23, 27, 30.

Для взаємин (ділових і романтичних): 4, 9, 19, 23, 27.

Для походу до лікаря: 4, 8, 11, 23.

Несприятливі дні у квітні 2026 року

У квітні несприятливими за місячним календарем будуть 2, 11, 17, 20, 22, 26, 29 числа.

У ці дні варто уникати конфліктів, нових починань та ухвалення важливих рішень. Астрологи радять не піддаватися емоційним імпульсам і не реагувати різко на провокації, адже зростає ризик непорозумінь і помилок.

Краще присвятити цей час завершенню поточних справ, відпочинку, відновленню сил і внутрішньому балансу.

