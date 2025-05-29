91 порушення дихання за годину сну: у Києві стабілізували стан дитини з рідкісним синдромом

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит стабілізували стан дитини, яка через рідкісну генетичну патологію страждала на важкі порушення сну.

Історія хвороби

– Коли Жені було 10 місяців, мама помітила, що він розвивається не так, як інші діти, має надлишкову вагу, реагує на зовнішній світ не так, як однолітки, – йдеться в повідомленні.

Батьки відвідували лікарні, записували дитину на масажі. Однак значних поліпшень не було. У 2018 році сім’я за рекомендацією звернулася в Охматдет. Тут генетики встановили хлопчикові діагноз – синдром Прадера-Віллі.

Критичний стан

Цього року Женя знову потрапив до Охматдиту, у відділення ендокринології, проте вже в критичному стані. У нього було утруднене дихання, сині губи і обличчя, постійна сонливість, холодні руки, хрипи.

Зараз дивляться

За результатами полісомнографії лікарі дитячої лабораторії сну виявили 91 порушення дихання за годину під час сну. Всього за період сну – 658 епізодів дихальних розладів.

Крім того, середній рівень сатурації під час дослідження склав 59%. Це серйозна гіпоксія для всього організму.

Один з найскладніших випадків

– Це один з найскладніших випадків у нашій практиці, антирекорд, – розповів завідувач дитячої лабораторії сну Роман Шевченко.

За словами медика, кожна зупинка або порушення дихання під час сну супроводжується або пробудженням пацієнта, або порушенням в цілому структури сну, що призводить до хронічної втоми, зниження пам’яті і концентрації, метаболічних порушень і негативного впливу на серцево-судинну систему. В результаті розвивається денна сонливість.

Основною причиною порушень сну Жені був його синдром, який супроводжується надмірною вагою і м’язовою слабкістю.

– Під час сну організм розслабляється, знижується тонус м’язів, тоді збільшується ризик розвитку порушень дихання, – каже лікар.

Крім того, у дитини була лор-патологія: викривлення перетинки і збільшені мигдалини. Це також є причиною порушення дихання у дітей в цілому.

Лікування

Жені терміново призначили неінвазивну вентиляцію легень – спеціальний апарат, що допомагає дихати під час сну. І вже після першої години ночі він немов ожив. Зникла сонливість. Повернувся інтерес до життя. Хлопець захотів гуляти по Києву, просився в зоопарк і навіть проходив по 18 тис. кроків на день, милуючись столицею.

За словами лікуючого лікаря хлопчика Гюнай Ахмедової, зараз Женя вже виписаний додому. Однак на нього чекає повторне обстеження через пів року.

Загалом, за словами медика, вдалося досягти хороших результатів. Хлопчик перестав синіти, покращився сон, зникла денна сонливість і загальна млявість. Став більше рухатися, активніше реагувати на світ. Стан дитини стабілізувався, і він повернувся додому з чітким планом спостереження та лікування.

Джерело: НДСЛ Охматдит

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