Чоловік співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, вийшов на зв’язок після повідомленої ним трагічної звістки про втрату їхньої донечки. Він вирішив поділитися деталями та розповісти про стан дружини.

Чоловік Ірини Федишин розповів про трагедію

У своєму Instagram Віталій опублікував чорно-біле фото двох рук, що міцно тримаються одна за одну. Кадр він доповнив емодзі у вигляді розбитого серця.

– Ми так мріяли про нашу донечку… Так чекали її появи на світ. Уявляли, якою вона буде, як вперше візьмемо її на руки, як обіймемо, як привеземо додому. Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько… Залишалося зовсім трішки до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше… Ми її втратили. Я бачив її… вона моя копія, – написав Човник під фото.

Він зазначив, що не існує слів, щоб описати цей біль. Адже ще нещодавно був найщасливішим татом, який будував плани та мріяв, а вже сьогодні його серце розбите на тисячі шматочків.

Зараз дивляться

Віталій розповів, що найстрашніше, що того дня він міг втратити не лише донечку, а й свою кохану дружину.

– Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя. Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини. Бог забрав до себе нашого маленького ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний, – наголосив чоловік Федишин.

Віталій додав, що попереду на них з дружиною чекає непростий шлях, і їм доведеться вчитися жити з цим болем, підтримувати одне одного та знаходити сили прокидатися щоранку. Але є для чого – заради сім’ї, дітей, любові.

Разом з тим Човник звернувся до донечки і подякував усім за підтримку.

– Наша маленька донечко, ми так і не змогли забрати тебе додому… Але ти назавжди залишишся частинкою нашої родини, нашого життя і наших сердець… Я не знаю, коли цей біль стане тихішим. Не знаю, чи колись перестане боліти… Але знаю одне: ми будемо старатися жити далі. Разом. Тримаючи одне одного за руку. Ми так чекали тебе, донечко… Так хотіли подарувати тобі цілий світ. А тепер ти назавжди стала цілим світом у наших серцях, – написав Віталій.

Також чоловік присвятив вірш маленькій крихітці, підписавши його – Твій тато.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо про те, що Ірина Федишин втратила доньку. Тоді ж Віталій і розповів, що сама співачка перебуває у важкому стані.

Подружжя виховує двох синів. Про вагітність артистки стало відомо наприкінці серпня.

Фото: Віталій Човник

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