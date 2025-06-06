Не ігнорувати свербіж: дерматолог назвала дві маловідомі ознаки раку шкіри

Дерматолог-консультант Фатіма Авдех назвала дві маловідомі ознаки раку шкіри, які можуть бути ознакою захворювання, в тому числі смертельно небезпечної меланоми.

Дві маловідомі ознаки

По-перше, нова коричнева смужка під нігтем змушує турбуватися про меланому, від якої у Великій Британії щорічно помирає близько 2 300 осіб.

– Це ознака рідкісного типу захворювання, що називається піднігтьовою меланомою, яка проявляється зміною кольору під нігтем, схожою на синці, – пояснила дерматолог.

За її словами, другою ознакою, про яку пацієнти рідко знають, є ділянки екземи, що не загоюються.

Зараз дивляться

Це може бути ознакою плоскоклітинного раку (ПКР), другого за поширеністю виду раку шкіри, який щорічно діагностується у понад 25 000 осіб у Великій Британії.

Хоча на ранніх стадіях це захворювання не становить небезпеки, при пізньому виявленні воно може поширитися на інші частини тіла, що ускладнює його лікування.

Ознаки карциноми

Хоча багато серйозних видів раку шкіри починаються з родимок, експерти закликають звертати увагу на інші зміни, які не пов’язані з традиційними піднятими кольоровими плямами.

Наприклад, пляма, що не загоюється, може бути базальноклітинною карциномою (БКК) — повільно зростаючим раком, який є найпоширенішим видом раку шкіри у Великій Британії.

Хоча базальноклітинна карцинома зазвичай не поширюється по всьому тілу і майже завжди виліковна, її лікування може включати видалення великих шматків шкіри, залишаючи пацієнтам спотворюючі шрами.

Деякі з цих новоутворень виглядають як плоскі, червоні, лускаті плями або мають перловий обідок. Багато з них виразкуються, а інші покриваються грудочками з блискучими вузликами.

Місця ураження меланомою

Поширена помилка полягає в тому, що меланома вражає виключно шкіру обличчя, тіла і кінцівок, але вона може розвиватися і на інших ділянках, вразливих для сонячного випромінювання, — в роті, на шкірі голови, на нігтьових ложах, на підошвах ніг, на долонях рук і пальцях.

Служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує людям навесні та влітку проводити час у тіні з 11.00 до 15.00, коли сонце найбільш активне.

Джерело : Daily Mail

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