Алергія на сонце – симптоми, лікування та як захистити шкіру: рекомендації лікаря

Із приходом літа у деяких людей може розвиватися алергія на сонце (фотодерматит). Сьогодні, 8 липня, у Всесвітній день боротьби з алергією терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, що таке алергія на сонце, чому вона виникає, як розпізнати фотодерматит і що робити, щоб уникнути висипань і свербіння.

– Одразу хочу зазначити, що якщо раніше алергія на сонце була досить рідкісною в моїй практиці, то в останні кілька років зі скаргами на фотодерматит приходять пацієнти, які до цього ніколи не страждали від жодних алергічних реакцій, – розповіла Людмила Сердюк.

Алергія на сонце: симптоми

За словами лікаря, найяскравішою ознакою того, що у вас фотодерматит, є різке почервоніння відкритих ділянок шкіри, найчастіше це руки, з появою безлічі дрібних пухирців (папул), які незабаром лопаються і шкіра починає ніби “облізати”.

При алергії на сонце також досить часто на відкритих ділянках тіла спостерігається набряк, який супроводжується свербінням і печінням. Іноді має місце зміна кольору шкіри або гіперпігментація.

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Чому виникає алергія на сонце

За словами Людмили Сердюк, найчастіше алергічна реакція на сонце зумовлена чутливістю шкіри до ультрафіолетових променів.

Нерідкі випадки, коли на фотодерматит скаржаться люди з порушеним обміном речовин, аутоімунними захворюваннями.

Алергія на сонце може також проявитися на тлі приймання деяких лікарських препаратів.

Якщо йдеться про зовнішні фактори, то фотодерматит можуть спровокувати речовини, що містяться, наприклад, у косметиці або в деяких рослинах.

Алергія на сонце: що робити

– Щоб убезпечити себе від фотодерматиту, слід якомога менше бувати на сонці, особливо в найагресивніший час – з 11:00 до 16:00. Якщо ж необхідно вийти, захищайте себе одягом з довгими рукавами і крислатими головними уборами, – рекомендує терапевт.

Також, за словами медика, ніхто не скасовував і застосування сонцезахисних засобів з високим індексом SPF, які слід наносити хоча б за 10 хвилин до виходу з дому і оновлювати кожні три години.

Алергія на сонце: лікування

Як пояснила терапевт, при лікуванні фотодерматиту найчастіше застосовують протиалергічні (антигістамінні) препарати на кшталт супрастину і феністилу.

При більш виражених симптомах лікарі призначають кортикостероїдні мазі.

Найголовніше, за словами Людмили Сердюк, слід чітко розуміти: якщо ознаки фотодерматиту довго не проходять, необхідно негайно звернутися за консультацією до фахівця-дерматолога.

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