В Україні у понеділок, 8 червня, застосування заходів обмеження не планується.

Графіки відключення світла на 8 червня не застосовуватимуть

Як повідомили в Укренерго, 8 червня графіки відключень світла не плануються.

– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві радять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10.00 до 16.00.

Зараз дивляться

– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – додають у компанії.

Нагадаємо, що на ранок 5 червня внаслідок ворожих атак були зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Крім того, через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок того ж дня були знеструмлені три населені пункти у Сумській області. Ремонтні бригади обленерго працювали над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.