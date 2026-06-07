Графіки відключень світла: чи будуть застосовуватися 8 червня
В Україні у понеділок, 8 червня, застосування заходів обмеження не планується.
Графіки відключення світла на 8 червня не застосовуватимуть
Як повідомили в Укренерго, 8 червня графіки відключень світла не плануються.
– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Водночас у відомстві радять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10.00 до 16.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – додають у компанії.
Нагадаємо, що на ранок 5 червня внаслідок ворожих атак були зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
Крім того, через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок того ж дня були знеструмлені три населені пункти у Сумській області. Ремонтні бригади обленерго працювали над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній електропередачі.