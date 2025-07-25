У США реанімували серце померлого донора і пересадили його дитині

Американські трансплантологи з Університету Дьюка знову запустили серце, яке зупинилося у дитини-донора, перед пересадкою його тримісячному немовляті.

Раніше всього пів відсотка пересадок серця дітям робили після смерті донора від зупинки органа.

Пересадка реанімованого серця: що відомо

Як повідомляє видання, пацієнткою була тримісячна дівчинка, у якої виникло ураження серцевого м’яза внаслідок вірусної інфекції в ранньому дитинстві.

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Уже в один місяць вона потрапила до лікарні з кардіогенним шоком – порушенням роботи внутрішніх органів після того, як серце припинило постачати до них достатньо крові з киснем.

Її стан не піддавався лікуванню медикаментами, а в лікарні життя пацієнтки підтримували за допомогою апаратів, що штучно насичують кров у серці киснем. Тож їй почали шукати донора, яким стало одномісячне немовля з раптовою зупинкою серця.

Реанімацію серця провели з використанням спеціально розробленого апарата. Донора підключили до системи з оксигенатором, відцентровим насосом і підвісним резервуаром для збору венозної крові.

За словами хірургів, стандартні системи підтримки життєдіяльності органів поза тілом, наприклад, для дорослих, не підходять для дитячих сердець через їхній розмір. Тому пристрій було сконструйовано індивідуально.

Цей випадок, за словами медиків, є доказом того, що метод так званої реанімації на столі може бути ефективним для збереження дитячих донорських сердець, які зазвичай не використовуються після зупинки кровообігу.

Джерело: ScienceAlert

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