У ніч на 24 травня у Гізі, Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена в 11-му раунді та успішно відстояв титул WBC у суперважкій вазі.

Факти ICTV розповідають, скільки перемог в Усика та які він має здобутки й титули.

За свою професійну кар’єру Олександр Усик провів 25 поєдинків.

Перемоги та титули Усика

чемпіон Олімпійських ігор-2012 у вазі до 91 кг;

чемпіон світу-2011 у важкій вазі (до 91 кг);

бронзовий призер чемпіонату світу-2009 у важкій вазі (до 91 кг);

чемпіон Європи-2008 у напівважкій вазі (до 81 кг);

2018-2019 – чемпіон світу за версіями WBC, WBA (Super), IBF, WBO, The Ring у першій важкій вазі (до 90,72 кг);

2021 рік – теперішній час – чемпіон світу за версіями WBA (Super), IBF, у надважкій вазі (понад 90,72 кг).

2022 рік – теперішній час – чемпіон світу за версією The Ring у надважкій вазі (понад 90,72 кг)

2024 рік – теперішній час – чемпіон світу за версією WBC.

Скільки в Усика було поразок

На професійному ринзі Олександр Усик залишається непереможним.

Це стосується і напівпрофесійного боксу. За команду Українські отамани у межах напівпрофесійної Світової серії боксу він провів шість боїв і у всіх здобув перемоги.

Востаннє боксер програвав ще на аматорському рівні. Тут можна згадати поразку на ЧС-2009 року, коли він виграв бронзу, бронзу ЧЄ-2006 року або Олімпіаду-2008 у Пекіні, коли Олександр залишився без медалі.

Шлях Усика від аматора до профі

У 2006 році Усик взяв участь у чемпіонаті Європи з боксу, але у півфіналі поступився росіянину Матвію Коробову у вазі до 75 кг. Після цього він перейшов до напівважкого дивізіону.

Мало хто пам’ятає, але Усик брав участь у літніх Олімпійських іграх-2008, та завершив виступи у другому турі після поразки від італійця Клементе Руссо. Після поразки на Іграх він виграв чемпіонат Європи і перейшов у важку вагову категорію.

У 2011 році Олександр виборов золоту медаль чемпіонату світу, здолавши у фіналі азербайджанця Теймура Маммедова. А вже на наступній Олімпіаді-2012 у Лондоні став олімпійським чемпіоном. До речі, перемогу він здобув саме над Руссо, якому програв у Пекіні.

У жовтні 2012 року Олександр Усик завершив виступи на аматорському рингу та підписав контракт із WSB разом із Василем Ломаченком. У напівпрофесійному боксі обидва виступали за клуб Українські отамани.

Свій перший бій на профірингу Усик провів 9 листопада 2013 року у вазі до 91 кг, а наступного року українець виграв вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, здобувши перемогу над боксером із ПАР Даніелем Брюєром нокаутом.

Цей пояс він захищав у поєдинках проти росіянина Андрія Князєва, південноафриканця Джонні Мюллера, кубинця Педро Родрігеса. У 2015 році на конгресі WBO українцю присвоїли звання інтерконтинентального боксера року.

У 2018 році Усик у фіналі турніру WBSS здобув перемогу над російським боксером Муратом Гасієвим і став абсолютним чемпіоном, здобувши титули чемпіона світу за версіями IBF та WBA, об’єднавши їх із виграними раніше чемпіонськими поясами за версіями WBO та WBC.

На початку 2019 року Усик перейшов у надважку вагу. У 2021 році у Лондоні він переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів та здобув чотири пояси WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

27 серпня 2023 року Олександр Усик переміг Деніеля Дюбуа і зберіг титули чемпіона світу за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі. 18 травня українець завдав першої поразки у кар’єрі Тайсона Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.

У липні 2025 року в реванші за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа, завершивши бій нокаутом у п’ятому раунді. Українець успішно захистив чемпіонські пояси WBA, WBC та WBO, а також відібрав у британця титул IBF.

Втім, пізніше Усик відмовився від пояса WBO, тож наразі володіє титулами WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі.

