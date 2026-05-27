Президент США Дональд Трамп пройшов комплексне медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі і заявив про “чудовий” та навіть “бездоганний” фізичний стан.

Про це йдеться у повідомленні, яке американський лідер опублікував у власній соцмережі Truth Social.

Медичне обстеження Дональда Трампа: що відомо

Дональд Трамп наголосив, що результати перевірки підтвердили його готовність продовжувати виконання обов’язків президента.

Це вже четверте медичне обстеження Трампа з моменту початку його другої президентської каденції.

Лікарі, які проводили медогляд, підтвердили позитивні результати та загальну готовність президента до подальшої роботи. Однак у частини медичних експертів у США виникли сумніви щодо окремих аспектів оцінки стану здоров’я Трампа, і вони закликають до додаткової уваги до його самопочуття, пише видання Independent.

Зауважимо, що стан здоров’я Дональда Трампа та результати медогляду залишаються предметом суспільної та медійної дискусії у США, особливо напередодні його 80-річчя.

Сонливість Трампа та ризики деменції

Суперечки щодо стану здоров’я Дональда Трампа виникли після репортажу CNN, присвяченого його звичкам сну та можливим когнітивним ризикам.

Матеріал телеканалу став вірусним у соцмережах і спричинив різку реакцію з боку Білого дому, який відкинув усі звинувачення щодо стану здоров’я президента США.

Так, медичний аналітик CNN, кардіолог та професор Медичної школи Університету Джорджа Вашингтона доктор Джонатан Райнер разом із ведучою Кейт Болдуан обговорили придатність Дональда Трампа до виконання президентських обов’язків напередодні його чергового медичного обстеження у Військовому медичному центрі Волтера Ріда.

За словами Райнера, у президента спостерігається виражена денна сонливість.

Помітили, що він неодноразово засинав в Овальному кабінеті просто під час зустрічей.

Медичний експерт заявив, що хронічні порушення сну можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком деменції у людей похилого віку. Крім того, це викликає зниження когнітивних функцій.

Райнер закликав Білий дім надати більше інформації щодо стану здоров’я президента.

Окремо він звернув увагу на інші можливі медичні симптоми, зокрема синці на руках і набряки щиколоток. У Білому домі раніше пояснювали це енергійними рукостисканнями та хронічною венозною недостатністю.

Опитування про здоров’я Трампа: що думають американці

Квітневе опитування Washington Post/Ipsos показало, що лише 40% американців вважають, що Дональд Трамп має достатню гостроту розумових здібностей для виконання обов’язків президента США.

Інше дослідження Reuters/Ipsos за той самий період засвідчило, що 51% респондентів вважають: когнітивні здібності Трампа погіршилися протягом 2025 року та на початку 2026-го.

Таким чином, значна частина американського суспільства висловлює сумніви щодо його розумового стану напередодні нового етапу президентського терміну.

Нагадаємо, минулого липня Білий дім повідомив, що у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність – поширене захворювання, пов’язане з набряками ніг, але в іншому лікарі визнали стан здоров’я президента відмінним.

У жовтні минулого року лікар Дональда Трампа заявив, що він перебуває у “винятковому стані здоров’я”, а його серце виявилося приблизно на 14 років молодшим за біологічний вік.

