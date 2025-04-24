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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Гра в кальмара 3 сезон: коли чекати на продовження хіта від Netflix

Гра в кальмара 3 сезон
Фото: Netflix

Після шаленого успіху перших двох сезонів серіалу Гра в кальмара, які зібрали мільйони переглядів у всьому світі, стримінговий гігант Netflix офіційно підтвердив продовження корейського трилера.

Відомо, що третій сезон шоу стане останнім і найнапруженішим.

Гра в кальмара 3 сезон – дата виходу

Офіційна дата виходу вже відома – прем’єра запланована на 27 червня 2025 року. Саме тоді глядачі зможуть побачити, чим завершиться історія найпопулярнішого з неангломовних серіалів Netflix.

Зараз дивляться

Офіційного трейлеру чи великого тизеру третього сезону ще немає. Всі ролики, які опубліковані на Youtube, є лише фанатським баченням фінального сезону. Проте дещо з майбутніх епізодів творці таки показали.

У третьому сезоні глядачі побачать повернення ключових персонажів і познайомляться з новими. Зокрема, тизер показав хлопчика-ляльку Чхоль-су, аналога моторошної Йонг-хі.

Також до серіалу повертаються загадкові VIP-персонажі, чиї ставки на життя гравців вразили глядачів раніше. Netflix обіцяє, що цього разу їхній вплив буде ще помітнішим.

– Третій сезон змусить вас плакати, – віщує Кан Е Сім, яка виконала роль гравчині № 149.

За словами шоуранерів, Гра в кальмара 3 сезон продовжить розвивати головну тему – боротьбу за справедливість у світі, де грають за чужими правилами. Він розповість про складний вибір героїв, їхнє моральне падіння чи зростання і, зрештою, спробу змінити систему зсередини.

До слова, днями Netflix розкрив дату виходу ще одного свого хіта – серіалу Венздей. У мережі зʼявився офіційний тизер, що розкрив деякі моменти з другого сезону шоу.

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Джерело: Netflix
Netflix, Серіал
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