Гра в кальмара 3 сезон: коли чекати на продовження хіта від Netflix

Після шаленого успіху перших двох сезонів серіалу Гра в кальмара, які зібрали мільйони переглядів у всьому світі, стримінговий гігант Netflix офіційно підтвердив продовження корейського трилера.

Відомо, що третій сезон шоу стане останнім і найнапруженішим.

Офіційна дата виходу вже відома – прем’єра запланована на 27 червня 2025 року. Саме тоді глядачі зможуть побачити, чим завершиться історія найпопулярнішого з неангломовних серіалів Netflix.

Офіційного трейлеру чи великого тизеру третього сезону ще немає. Всі ролики, які опубліковані на Youtube, є лише фанатським баченням фінального сезону. Проте дещо з майбутніх епізодів творці таки показали.

Everyone say hi to Chul-su ???? Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

— Netflix (@netflix) January 1, 2025