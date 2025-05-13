Другий півфінал Євробачення 2025: дата, перелік країн та де дивитися шоу
Другий півфінал Євробачення 2025 — одна з найочікуваніших частин шоу, де 16 країн змагатимуться за місце у фіналі. Виступи учасників, різноманітність музичних стилів і емоційний заряд — все це чекає на глядачів.
Коли проходитиме другий півфінал Євробачення 2025, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
Коли другий півфінал Євробачення 2025: дата
Другий півфінал Євробачення 2025 відбудеться у четвер, 15 травня, о 21:00 за центральноєвропейським часом (22:00 за Києвом) на арені St. Jakobshalle у місті Базель, Швейцарія. Це буде завершальний з двох півфіналів, під час якого країни боротимуться за 10 місць у гранд-фіналі, що пройде в суботу, 17 травня.
Країни, які виступлять у другому півфіналі Євробачення 2025
Відповідно до жеребкування, проведеного 28 січня 2025 року у Базелі, усі учасники були розподілені на першу та другу половини шоу, щоб забезпечити жанрову та стилістичну різноманітність під час вечора.
Де дивитися Євробачення 2025 другий півфінал
Шоу, яке стартує 15 травня о 22:00 за київським часом, буде доступне для перегляду:
- на офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення Україна;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- на Facebook-сторінках Суспільного мовника та Євробачення Україна;
- а також у форматі аудіотрансляції на Радіо Промінь.
Попри автоматичну кваліфікацію до фіналу, Франція, Німеччина та Велика Британія — країни Великої п’ятірки — братимуть участь у голосуванні другого півфіналу.
Фото: Eurovision