Вона вибачилася: Кароль прокоментувала конфлікт із Поляковою

Співачка Тіна Кароль прокоментувала публічні скандали з Олею Поляковою та зізналась, чи ображається на колегу.

Кароль про конфлікт із Поляковою

Артистки періодично згадують одна одну в медіапросторі. Так, раніше Полякова називала Кароль “відомою похоронною плакальницею” і “нервовою крикухою”. А нещодавно Оля підколола Тіну, спародіювавши її заняття аштанга-йогою.

Коментуючи ці скандали, Кароль зазначила, що вони з Поляковою вирішили усі непорозуміння при зустрічі. Оля вибачилася перед Тіною, тож співачка не тримає зла на колегу.

Зараз дивляться

– Вона колись сказала щось в якійсь програмі. Ми між собою це вирішили. Звісно, ми бачилися. Вона вибачилася. А я їй сказала: Олю, я тебе обіймаю, все буває. І це все пройшло, – сказала Тіна Кароль.

Артистка наголосила, що за час своєї кар’єри вона жодного разу не ображала колег, адже вважає це неприйнятним.

– Я особисто жодного разу на жодного артиста не сказала поганих слів. Це стрьом, – зауважила Кароль.

Нещодавно Тіна Кароль заговорила про готовність нових стосунків. Після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, співачка офіційно ні з ким не зустрічалася.

Джерело: Наше радіо

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.