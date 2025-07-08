Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Думали весь місяць: Slavia розсекретила, як назвала сина

як Slavia назвала сина

Співачка Slavia (Ярослава Притула), яка. місяць тому народила первістка, розсекретила імʼя малюка. Зʼясувалося, що вона із чоловіком мали різні варіанти того, як назвати сина.

Як Slavia назвала сина

Артистка опублікувала в Instagram фото зі свідоцтвом про народження хлопчика. Селфі зробив чоловік співачки Андрій Павлюк.

– Нам сьогодні один місяць! Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лео, – повідомила Slavia.

Вона додала, що назвати сина Лев було її ідеєю, чоловік пропонував імʼя Атлас.

Зараз дивляться

– Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результаті тато піддався, – пояснила співачка.

Підписники таке рішення оцінили, бо вважають це імʼя гарним та сильним.

Що відомо про обранця Slavia

Раніше Slavia розповідала, що її коханий – підприємець. Вони познайомилися на курсах в кіношколі. За словами артистки, чоловік сидів навпроти й пронизував її своїм поглядом”. Співачка зазначила, що одразу зрозуміла – це її людина. Проте, одразу у стосунки не занурилася – спочатку пара спілкувалася як друзі,

Андрій Павлюк зробив коханій пропозицію у Дії, яку вона одразу ж прийняла. За словами співачки, вона хоче тихе і скромне весілля, оскільки гучне святкування в її житті вже було. Протягом восьми років Slavia перебувала у шлюбі з Dzidzio, про розлучення пара оголосила у квітні 2021 року.

Читайте також
Сучасний підхід: Slavia зізналась, чому не хоче весілля та коли їй народжувати
Slavia

Фото: Slavia

Пов'язані теми:

DZIDZIO
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь