Думали весь месяц: Slavia рассекретила, как назвала сына
Певица Slavia (Ярослава Притула), которая месяц назад родила первенца, раскрыла имя малыша. Выяснилось, что у нее с мужем были разные варианты того, как назвать сына.
Как Slavia назвала сына
Артистка опубликовала в Instagram фото со свидетельством о рождении мальчика. Селфи сделал муж певицы Андрей Павлюк.
– Нам сегодня один месяц! Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео, – сообщила Slavia.
Она добавила, что назвать сына Лев было ее идеей, муж предлагал имя Атлас.
– Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа сдался, – пояснила певица.
Подписчики такое решение оценили, потому что считают это имя красивым и сильным.
Что известно о избраннике Slavia
Ранее Slavia рассказывала, что ее любимый – предприниматель. Они познакомились на курсах в киношколе. По словам артистки, мужчина сидел напротив и пронизывал ее своим взглядом”. Певица отметила, что сразу поняла – это ее человек. Однако сразу в отношения не погрузилась – сначала пара общалась как друзья,
Андрей Павлюк сделал любимой предложение в Дії, которое она сразу же приняла. По словам певицы, она хочет тихую и скромную свадьбу, поскольку громкое празднование в ее жизни уже было. В течение восьми лет Slavia была в браке с Dzidzio, о разводе пара объявила в апреле 2021 года.
Фото: Slavia