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Думали весь месяц: Slavia рассекретила, как назвала сына

як Slavia назвала сина

Певица Slavia (Ярослава Притула), которая месяц назад родила первенца, раскрыла имя малыша. Выяснилось, что у нее с мужем были разные варианты того, как назвать сына.

Как Slavia назвала сына

Артистка опубликовала в Instagram фото со свидетельством о рождении мальчика. Селфи сделал муж певицы Андрей Павлюк.

– Нам сегодня один месяц! Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео, – сообщила Slavia.

Она добавила, что назвать сына Лев было ее идеей, муж предлагал имя Атлас.

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– Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа сдался, – пояснила певица.

Подписчики такое решение оценили, потому что считают это имя красивым и сильным.

Что известно о избраннике Slavia

Ранее Slavia рассказывала, что ее любимый – предприниматель. Они познакомились на курсах в киношколе. По словам артистки, мужчина сидел напротив и пронизывал ее своим взглядом”. Певица отметила, что сразу поняла – это ее человек. Однако сразу в отношения не погрузилась – сначала пара общалась как друзья,

Андрей Павлюк сделал любимой предложение в Дії, которое она сразу же приняла. По словам певицы, она хочет тихую и скромную свадьбу, поскольку громкое празднование в ее жизни уже было. В течение восьми лет Slavia была в браке с Dzidzio, о разводе пара объявила в апреле 2021 года.

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Slavia

Фото: Slavia

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