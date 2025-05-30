Сучасний підхід: Slavia зізналась, чому не хоче весілля та коли їй народжувати

Slavia (Ярослава Притула), якій нещодавно коханий зробив пропозицію в Дії, розповіла, чому не хоче весілля та чи братиме прізвище чоловіка. Також співачка зізналась, коли їй народжувати та як вона готується до появи первістка на світ.

Slavia про весілля і майбутні пологи

Виконавиця планує розписатися зі своїм коханим Андрієм Павлюком онлайн в Дії. За словами Slavia, вони з обранцем взагалі не надають значення весіллю і обручкам, наразі для них найважливіше – почуття і очікування дитини.

– Розпис онлайн – це був би ідеальний варіант. В Дії так і має бути. Мені дійсно подобається цей сучасний підхід. Чесне слово, мені зовсім не хочеться весілля. Навпаки, хочеться швидше цю процедуру закінчити, – поділилася ексдружина Dzidzio.

Після розпису співачка візьме подвійне прізвище – Притула-Павлюк. Slavia з Андрієм очікують на появу малюка на початку червня, чоловік теж буде присутній на пологах.

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– Були в пологовому, дивилися палату, нам пропонували різні варіанти, бо в нас будуть партнерські пологи. І чоловік буде зі мною кілька днів в пологовому. Зібрані вже деякі речі, придбали коляску. Дитячої кімнати ми не облаштовували, бо у нас зараз маленька квартирка. Коли ми її купували, Андрій зі мною радився, що я хочу, і я просила купувати маленьку. Ми, мандруючи, дуже любимо зупинятися в готелях і любимо такі компактні форми, – розповіла Slavia.

Виконавиця додала, що наразі почувається чудово і навіть продовжує займатися спортом.

– Ходжу в спортзал. Мене дехто сварить, що не варто. Але я можу ходити, хочу, чого мені просто лежати вдома. Ясно, що нині мої асани з йоги, пілатесу нагадують потуги (сміється). Але роблю те, що можу, розминаюся, рухаюся. Мені взагалі подобається третій триместр, комфортно себе почуваю і отримую насолоду, – поділилася Slavia.

Фото: Slavia

Джерело : Коротко Про

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