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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

Чекала рік на реліз: Козловський випустив пісню Мала змогла

Віталій Козловський - Мала змогла
Фото: Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський, що повернув собі право на каталог старих хітів, випустив новий трек Мала змогла та кліп до нього.

У команді артиста зауважили, що цю пісню Козловський записав ще минулого року, і нарешті вона дочекалася на реліз.

Про що пісня Мала змогла Віталія Козловського

В описі до треку зазначено, що це “історія жінки, яка, попри втому, страх і невпевненість, робить крок”.

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– Вона падає, але встає. І стає переможницею. Це історія трансформації, сили та волі, – коментує трек співак.

Віталій Козловський зізнався, що ця композиція підтримала і його самого у непростий момент. Тому він вирішив нічого не змінювати в треку.

Чому відкладався реліз пісні Мала змогла

Затримку в рік спричинили внутрішні сумніви співака, на які наклалися служба та переїзди. До того ж сам трек супроводжували пригоди. В результаті він вийшов як демоверсія.

– Через блекаути техніка звукорежисера вийшла з ладу, і всі файли були втрачені – окрім одного. Першого. Мультидоріжка зникла. Залишилася лише жива версія, записана на одному диханні. Сирий звук без ретуші — тільки голос, емоція й справжність, – розповіли в команді Козловського.

Реакція мережі на пісню Мала змогла

Пісня вийшла на всіх стримінгових майданчиках. На YouTube за дві години з моменту публікації кліп встигли переглянути майже 3 тис. разів.

  • Класна пісня! Так, це важливий посил. Бо мала дійсно змогла!
  • Суперпісня. Кліп – бомба. Лучок виконавця – дуже модно.
  • Щось нове. Мені не близько, не моє, але як стильно і якісно зроблено!
  • ️‍Пісня – кайф! Кліп – супер! Віталій – мій краш!
  • Відразу ліплю лайк в підтримку, ще не послухавши.
  • Ця пісня схожа на сто мільйонів пісень водночас.
  • Віталік, як завжди на пафосі, але йому можна.
  • Трошки Макса Барського в музиці, – коментують слухачі.

До слова, у кліпі можна побачити актора Артемія Єгорова, який нещодавно зіткнувся з хейтом в мережі через свій пост про втому від війни. Тоді він публічно визнав свою помилку і звернувся до суспільства з вибаченням.

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