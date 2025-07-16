Чекала рік на реліз: Козловський випустив пісню Мала змогла
Співак Віталій Козловський, що повернув собі право на каталог старих хітів, випустив новий трек Мала змогла та кліп до нього.
У команді артиста зауважили, що цю пісню Козловський записав ще минулого року, і нарешті вона дочекалася на реліз.
Про що пісня Мала змогла Віталія Козловського
В описі до треку зазначено, що це “історія жінки, яка, попри втому, страх і невпевненість, робить крок”.
– Вона падає, але встає. І стає переможницею. Це історія трансформації, сили та волі, – коментує трек співак.
Віталій Козловський зізнався, що ця композиція підтримала і його самого у непростий момент. Тому він вирішив нічого не змінювати в треку.
Чому відкладався реліз пісні Мала змогла
Затримку в рік спричинили внутрішні сумніви співака, на які наклалися служба та переїзди. До того ж сам трек супроводжували пригоди. В результаті він вийшов як демоверсія.
– Через блекаути техніка звукорежисера вийшла з ладу, і всі файли були втрачені – окрім одного. Першого. Мультидоріжка зникла. Залишилася лише жива версія, записана на одному диханні. Сирий звук без ретуші — тільки голос, емоція й справжність, – розповіли в команді Козловського.
Реакція мережі на пісню Мала змогла
Пісня вийшла на всіх стримінгових майданчиках. На YouTube за дві години з моменту публікації кліп встигли переглянути майже 3 тис. разів.
- Класна пісня! Так, це важливий посил. Бо мала дійсно змогла!
- Суперпісня. Кліп – бомба. Лучок виконавця – дуже модно.
- Щось нове. Мені не близько, не моє, але як стильно і якісно зроблено!
- ️Пісня – кайф! Кліп – супер! Віталій – мій краш!
- Відразу ліплю лайк в підтримку, ще не послухавши.
- Ця пісня схожа на сто мільйонів пісень водночас.
- Віталік, як завжди на пафосі, але йому можна.
- Трошки Макса Барського в музиці, – коментують слухачі.
До слова, у кліпі можна побачити актора Артемія Єгорова, який нещодавно зіткнувся з хейтом в мережі через свій пост про втому від війни. Тоді він публічно визнав свою помилку і звернувся до суспільства з вибаченням.