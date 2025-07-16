Год ждала релиза: Козловский выпустил песню Мала змогла
Певец Виталий Козловский, вернувший себе право на каталог старых хитов, выпустил новый трек Мала змогла и клип к нему.
В команде артиста отметили, что эту песню Козловский записал еще в прошлом году, и наконец она дождалась релиза.
О чем песня Мала змогла Виталия Козловского
В описании к треку указано, что это “история женщины, которая, несмотря на усталость, страх и неуверенность, делает шаг”.
– Она падает, но встает. И становится победительницей. Это история трансформации, силы и воли, – комментирует трек певец.
Виталий Козловский признался, что эта композиция поддержала и его самого в непростой момент. Поэтому он решил ничего не менять в треке.
Почему откладывался релиз песни Мала змогла
Задержку в год вызвали внутренние сомнения певца, на которые наложились служба и переезды. К тому же сам трек преследовали приключения. В результате он вышел как демоверсия.
– Из-за блэкаутов техника звукорежиссера вышла из строя, и все файлы были потеряны – кроме одного. Первого. Мультидорожка исчезла. Осталась только живая версия, записанная на одном дыхании. Сырой звук без ретуши — только голос, эмоции и подлинность, — рассказали в команде Козловского.
Реакция сети на песню Мала змогла
Песня вышла на всех стриминговых площадках. На YouTube за два часа с момента публикации клип успели посмотреть почти 3 тыс. раз.
- Классная песня! Да, это важный посыл. Потому что мала действительно смогла!
- Суперпесня. Клип — бомба. Лучок исполнителя — очень модно.
- Что-то новое. Мне не близко, не мое, но как стильно и качественно сделано!
- ️Песня – кайф! Клип – супер! Виталий – мой краш!
- Сразу ставлю лайк в поддержку, еще не послушав.
- Эта песня похожа на сто миллионов песен одновременно.
- Виталик, как всегда на пафосе, но ему можно.
- Немного Макса Барского в музыке, – комментируют слушатели.
К слову, в клипе можно увидеть актера Артемия Егорова, который недавно столкнулся с хейтом в сети из-за своего поста об усталости от войны. Тогда он публично признал свою ошибку и обратился к обществу с извинениями.