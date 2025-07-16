Год ждала релиза: Козловский выпустил песню Мала змогла

Певец Виталий Козловский, вернувший себе право на каталог старых хитов, выпустил новый трек Мала змогла и клип к нему.

В команде артиста отметили, что эту песню Козловский записал еще в прошлом году, и наконец она дождалась релиза.

О чем песня Мала змогла Виталия Козловского

В описании к треку указано, что это “история женщины, которая, несмотря на усталость, страх и неуверенность, делает шаг”.

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– Она падает, но встает. И становится победительницей. Это история трансформации, силы и воли, – комментирует трек певец.

Виталий Козловский признался, что эта композиция поддержала и его самого в непростой момент. Поэтому он решил ничего не менять в треке.

Почему откладывался релиз песни Мала змогла

Задержку в год вызвали внутренние сомнения певца, на которые наложились служба и переезды. К тому же сам трек преследовали приключения. В результате он вышел как демоверсия.

– Из-за блэкаутов техника звукорежиссера вышла из строя, и все файлы были потеряны – кроме одного. Первого. Мультидорожка исчезла. Осталась только живая версия, записанная на одном дыхании. Сырой звук без ретуши — только голос, эмоции и подлинность, — рассказали в команде Козловского.

Реакция сети на песню Мала змогла

Песня вышла на всех стриминговых площадках. На YouTube за два часа с момента публикации клип успели посмотреть почти 3 тыс. раз.

Классная песня! Да, это важный посыл. Потому что мала действительно смогла!

Суперпесня. Клип — бомба. Лучок исполнителя — очень модно.

Что-то новое. Мне не близко, не мое, но как стильно и качественно сделано!

️‍Песня – кайф! Клип – супер! Виталий – мой краш!

Сразу ставлю лайк в поддержку, еще не послушав.

Эта песня похожа на сто миллионов песен одновременно.

Виталик, как всегда на пафосе, но ему можно.

Немного Макса Барского в музыке, – комментируют слушатели.

К слову, в клипе можно увидеть актера Артемия Егорова, который недавно столкнулся с хейтом в сети из-за своего поста об усталости от войны. Тогда он публично признал свою ошибку и обратился к обществу с извинениями.

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