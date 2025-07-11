Не знаю, як вивозити: Дорофєєва показала згорілу студію, де зняли кліп Смак-печаль
Співачка Надя Дорофєєва, яка щойно випустила спільний трек і кліп із Позитивом (Олексій Завгородній), поділилася моторошними кадрами з місця прильоту до фотостудії Daylight.
Саме там знімали музичне відео до пісні Смак-печаль. Вона стала першою композицією екстандему Время и стекло з моменту розпаду гурту.
Зруйновано студію, де знімали кліп Смак-печаль
На своїй сторінці в Instagram Надя опублікувала колаж з двох знімків. На першому – кадр із кліпу, знятий у приміщенні студії, а на другому – наслідки удару.
– Кілька годин тому ми дізналися, що вона (студія – Ред.) припинила своє існування внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня, – написала Дорофєєва.
Студію вирішено не відновлювати, тож про допомогу команда не просить, але закликає підтримувати Сили оборони України посильними донатами.
– Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти, – зізналася співачка.
У коментарях підписники зауважили, що цей колаж дуже влучно ілюструє життя у війні. Адже те, що ще вчора було цілим та працювало, вже наступного дня може бути зруйноване.
Атака на Україну 10 липня
Нагадаємо, що під час масштабної атаки у четвер, 10 липня Росія скерувала на Україну 18 ракет, серед яких балістичні, та близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 – Шахеди. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Головною ціллю атаки став Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.