Козловський розплатився з Кондратюком і повернув собі свої пісні

Судову справу між продюсером Ігорем Кондратюком та співаком Віталієм Козловським закрито. Це офіційно підтвердили обидві сторони.

Козловський розплатився з Кондратюком

Першим про сплату боргів повідомив Ігор Кондратюк. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши, що каталог пісень у повному обсязі перейшов до Віталія Козловського.

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Вже за годину й сам артист написав в Instagram, що “вільний від Кондратюка”, а всі його старі хіти належать йому.

– Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним) вже дуже скоро, – пообіцяв шанувальникам Віталій.

У коментарях під цим дописом відзначилося чимало зіркових підписників співака, що вболівали за нього у цій справі.

Боже! Скільки років це тривало, Віталя? Нарешті! – пораділа за артиста акторка Ольга Сумська.

Неймовірний день! Свято в календарі! – написала дружина ведучого Анатоліча, піарниця Юла.

Чудовий день! І чудове відчуття, коли твоє – з тобою так, як має бути! Заспіваємо, так заспіваємо! Люблю і завжди вірю в тебе! – підтримала Козловського дружина Юлія Бакуменко.

Вітаю! Нарешті, – прокоментував новину актор Олексій Суровцев.

Як я рада за тебе та Юлю! Ура! – написала блогерка Раміна Есхакзай.

Також Віталія Козловського привітали співачка Ольга Цибульська, ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Наталка Денисенко, співак Позитив та багато інших підписників артиста.

Водночас у коментарях в Ігоря Кондратюка зібралися критики, що захейтили й обидві сторони конфлікту, й окремо Козловського, якому пригадали виступ у Москві на 9 травня у 2018 році, й взагалі саму новину про закриття справи.

Історія конфлікту між Козловським та Кондратюком

У 2012 році Віталій Козловський вирішив розірвати контракт зі своїм продюсером та продовжив співати свої пісні попри те, що права на них належали Кондратюку.

Тоді ж продюсер подав на експідопічного до суду за порушення авторських прав і виграв. Три роки тому Козловський казав, що мав сплатити Кондратюку $300 тис., виконувати пісні йому заборонили.

У 2023-му Віталій пішов у військо, тому з нього почали стягувати частину зарплати на користь експродюсера, що спричинило новий виток скандалу.

Вже цього року Ігор Кондратюк казав в інтервʼю, що процес виплат призупинився, оскільки Козловський більше не несе службу.

Фото: Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

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