Козловський розплатився з Кондратюком і повернув собі свої пісні
Судову справу між продюсером Ігорем Кондратюком та співаком Віталієм Козловським закрито. Це офіційно підтвердили обидві сторони.
Козловський розплатився з Кондратюком
Першим про сплату боргів повідомив Ігор Кондратюк. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook, додавши, що каталог пісень у повному обсязі перейшов до Віталія Козловського.
Вже за годину й сам артист написав в Instagram, що “вільний від Кондратюка”, а всі його старі хіти належать йому.
– Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним) вже дуже скоро, – пообіцяв шанувальникам Віталій.
У коментарях під цим дописом відзначилося чимало зіркових підписників співака, що вболівали за нього у цій справі.
- Боже! Скільки років це тривало, Віталя? Нарешті! – пораділа за артиста акторка Ольга Сумська.
- Неймовірний день! Свято в календарі! – написала дружина ведучого Анатоліча, піарниця Юла.
- Чудовий день! І чудове відчуття, коли твоє – з тобою так, як має бути! Заспіваємо, так заспіваємо! Люблю і завжди вірю в тебе! – підтримала Козловського дружина Юлія Бакуменко.
- Вітаю! Нарешті, – прокоментував новину актор Олексій Суровцев.
- Як я рада за тебе та Юлю! Ура! – написала блогерка Раміна Есхакзай.
Також Віталія Козловського привітали співачка Ольга Цибульська, ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Наталка Денисенко, співак Позитив та багато інших підписників артиста.
Водночас у коментарях в Ігоря Кондратюка зібралися критики, що захейтили й обидві сторони конфлікту, й окремо Козловського, якому пригадали виступ у Москві на 9 травня у 2018 році, й взагалі саму новину про закриття справи.
Історія конфлікту між Козловським та Кондратюком
У 2012 році Віталій Козловський вирішив розірвати контракт зі своїм продюсером та продовжив співати свої пісні попри те, що права на них належали Кондратюку.
Тоді ж продюсер подав на експідопічного до суду за порушення авторських прав і виграв. Три роки тому Козловський казав, що мав сплатити Кондратюку $300 тис., виконувати пісні йому заборонили.
У 2023-му Віталій пішов у військо, тому з нього почали стягувати частину зарплати на користь експродюсера, що спричинило новий виток скандалу.
Вже цього року Ігор Кондратюк казав в інтервʼю, що процес виплат призупинився, оскільки Козловський більше не несе службу.
Фото: Віталій Козловський, Ігор Кондратюк