Співачка Тіна Кароль розповіла про свого 16-річного сина Веніаміна, який приїжджав в Україну на літні канікули.

Тіна Кароль про сина

Артистка зазначила, що усе своє життя інвенстувала в сина та його навчання, адже вважає, що розумні діти – це майбутнє України. До слова, Веніамін здобуває освіту у престижному навчальному закладі Repton Preparatory School у Великій Британії.

Хоч сину Кароль зараз 16 років, він має значно старший вигляд. Тіна каже, що ще з раннього віку Веніаміну довелося прийняти, що він – єдиний чоловік в сім’ї.

– Ще у старших класах він обрав свою спеціалізацію – це політоголія, економіка і бізнес. Розумний хлопчик, все так, як я і хотіла. Чекаю від нього користі для мене, для нашої держави і загалом. Він дуже тихий, скромний, не мажор. Поїхав (за кордон, – Ред.) ще у 2014 році. Тоді ситуація була складною, почалася війна. Я добре розуміла, що це лише початок, для мене це було очевидно, – сказала Кароль.

За словами співачки, вона завжди хотіла, щоб Веніамін був “максимально приземленою дитиною”. На сьогодні син Кароль володіє англійською, французькою, іспанською, українською мовою, тож їм “є про що поговорити”.

Нагадаємо, Тіна Кароль народила Веніаміна 18 листопада 2018 року від продюсера Євгена Огіра. У 2013 році чоловік співачки помер від раку шлунку, йому було 32 роки.

Джерело : Люкс ФМ

