Неприємна історія: Полякова про виховання доньок і готовність до онуків

Співачка Оля Полякова розповіла про складнощі у вихованні 13-річної доньки Аліси, а також зізналася, чи готова вже до онуків.

Полякова про виховання доньок

Артистка зізналася, що з 20-річною Машею їй простіше знаходити спільну мову, аніж з Алісою. У молодшої доньки зараз перехідний вік, вона сепарується від мами й робить це досить жорстко. Однак Полякова переконана, що цей період потрібно просто пережити.

– З Алісою тяжко, особливо зараз. З нею дуже класно було в дитинстві: вона була моя, мамина. Але зараз це зовсім інша людина. Іноді це дуже боляче, тому що вона сепарується й робить це жорстко. Неприємна історія, але треба її пережити, – поділилася Оля.

За словами співачки, Аліса уникає будь-яких згадок про те, що її мама – Оля Полякова. Дівчина відписалася від зіркової мами й забороняє їй стежити за нею в соцмережах.

Щодо принципів виховання, то Полякова вважає, що дітей треба любити, не тиснути на них, а також дозволяти їм відчувати себе самостійними та відповідальними.

– Дітям треба давати все, що вони хочуть, бо в житті їм ще доведеться дуже багато разів чути відмову, багато в чому собі відмовляти. Тому якщо батьки мають таку змогу, треба вилюбити й виплекати, треба це робити. Головне – аби діти на голову не лізли. Це варто зупиняти, – сказала співачка.

На запитання, чи готова Оля Полякова до онуків, вона відповіла так:

– Щооо? Ну ні, звісно. Можливо, я ще хочу народити? Ні-ні-ні.

Нагадаємо, що в липні цього року 20-річна Маша Полякова вийшла заміж. Обранцем дівчини став іноземець на ім’я Еден Пассареллі, з яким вона познайомилася під час навчання в США.

