Співачка Руслана прокоментувала історію з незаконними переспівами її пісень в’єтнамською артисткою Хо Куїнь Хуонг, серед яких і легендарні Дикі танці.

Заява з’явилася після того, як у соцмережах почали поширювати відео з виконаннями українських хітів без зазначення авторства.

Руслана про порушення авторських прав

Переможниця Євробачення 2004 наголосила, що музика має жити у світі через нові виконання, ремікси та кавери, але поважати автора і його права – це основа.

Зараз дивляться

– Кожен виконавець мріє, щоб його пісня стала “евергріном”. І було б дико забороняти її співати всім, хто хоче себе реалізувати через яскраве виконання. Але поважати автора і його права – це є та першооснова, яка відділяє зерно від полови, а наслідування від крадіжки, – зазначила співачка.

Руслана пояснила, що виключні права на Дикі танці належать їй як авторці та виконавиці. Після детального аналізу каталогу в’єтнамської виконавиці команда українки виявила ще три її пісні, подані під чужим авторством – Аркан, Dance with the Wolves, Скажи мені та ремікс на цей трек.

– Це вже зовсім інший рівень порушення (навіть якби були всі дозволи). Бо зміна авторства – це не інтерпретація, а спотворення самої суті. І це не лише моральне питання. Це порушення невідчужуваних прав автора – тих, які в принципі не можна “передати” чи “переоформити”.Таке “оновлення” авторів у кредітсах – це не інтерпретація, а спотворення самої суті твору, – наголосила Руслана.

Артистка уточнила, що у 2005 році справді укладала договір на кавер-версію Диких танців, але лише для CD-видання у В’єтнамі. Це було технічне “механічне відтворення”, яке не передбачало використання пісні на стрімінгових платформах чи включення її до власного репертуару іншого артиста.

Руслана додала, що врегулювання питання нині перебуває в компетенції Comp Music Publishing, які представляють її права як лейбл і правовласник.

Тіна Кароль також шукає юриста

Історія з незаконними переспівами українських пісень набрала розголосу після заяви Тіни Кароль.

Співачка повідомила, що Хо Куїнь Хуонг без дозволу виконує її треки, зокрема композицію Пупсик, переклавши текст і включивши пісню до концертного репертуару.

Кароль уже заявила, що шукає міжнародного юриста з питань інтелектуальної власності, аби врегулювати ситуацію у правовому полі.

Фото: Руслана, Хо Куїнь Хуонг

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.