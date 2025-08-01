Український режисер виграв суд з HBO – довів плагіат у серіалі Чорнобиль

Телеканал HBO уклав мирову угоду з українським режисером Андрієм Приймаченком після багаторічної судової тяганини.

Підставою для позову стало використання в серіалі Чорнобиль (Chernobyl) його відео без дозволу.

Режисер з України уклав мирову з HBO

Про досягнення домовленості Приймаченко повідомив у своєму Facebook.

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– Угоду з HBO укладено. Внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди. Це суттєвий прецедент, коли вдалося відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіакомпаній, – зазначив режисер.

Деталі угоди не розголошуються через умови контракту. Андрій Приймаченко наголосив, що від початку цієї справи, розгляд якої тривав понад шість років, прагнув відновити справедливість.

– Якою б не була компанія, з якої б вона не була країни – хоч США, хоч Китай – не можна брати чужий твір і удавати, ніби нічого не сталося, – резюмував Приймаченко.

Режисер додав, що справа була складною й тривалою, ускладненою пандемією та повномасштабною війною в Україні.

Що стало предметом суперечки

Процес стосувався епізоду із першої серії мінісеріалу Чорнобиль від HBO, який вийшов у 2019 році. У ньому автори використали відео з візуалізацією переговорів між диспетчером центрального пожежного зв’язку та рятувальниками ЧАЕС вранці 26 квітня 1986 року.

Це відео Приймаченко створив ще у 2013 році, змонтувавши титри з автентичним записом і виклавши ролик на YouTube.

Після виходу серіалу режисер звернувся до компанії-виробника Sister Pictures із проханням про співпрацю, однак отримав відповідь, що відео нібито є їхнім оригінальним продуктом.

Український дистрибʼютор Radioactive Films також заявив, що мав дозвіл на використання відео від дирекції музею Чорнобиля в Києві. Це змусило Приймаченка звернутися до суду в США.

Одним із доказів на користь автора стала технічна помилка в титрах, яку було повторено і в серіалі. Замість “начсостав” у фразі про підняття за тривогою вжито “наш состав”. Це свідчить про те, що відео справді було скопійоване.

До слова, мінісеріал Чорнобиль отримав визнання як у глядачів, так і серед критиків та істориків за правдиве відтворення подій аварії на ЧАЕС.

На Rotten Tomatoes його рейтинг становить 96% на основі 97 рецензій. На Metacritic серіал має оцінку 82 зі 100, а на IMDb він посідає пʼяте місце серед 250 найкращих серіалів усіх часів.

Фото: HBO, Андрій Приймаченко

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