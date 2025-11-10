Винник, проживающий в Германии, сделал резкое заявление о слухах в свою сторону
Певец Олег Винник неожиданно обратился к своим хейтерам, заявив, что не обращает внимания на сплетни и выдумки, которые распространяют о нем в сети.
Этот пост появился на фоне недавнего появления Винника на фото с Андреем Данилко и Алексеем Дивеевым-Церковным в Берлине.
Напомним, Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, подвергся критике в сети за встречу с певцом, который с начала большой войны находится за границей и продолжает выступать с русскоязычным репертуаром.
Винник обратился к хейтерам
В своем Telegram артист обратился к подписчикам и резко высказался по поводу слухов, которые, по словам Винника, продолжают распространяться вокруг его имени.
– Уважаемые, вам еще не надоело придумывать сплетни и копаться в чужом белье? Неужели настолько скучно живется, что вас мучает человек, который не имеет к вам никакого отношения, – написал исполнитель хита Вовчиця.
Досталось и тем, кто имеет большую аудиторию в соцсетях.
– Меня не сломают все эти выдумки и бредни, которые я иногда читаю. Но, честно, начинаю сомневаться в адекватности людей, считающих себя “лидерами мнений”, – добавил Винник.
Винник отметил, что “продолжает заниматься своим делом”, несмотря ни на что, подчеркнув, что его аудитория остается с ним.
Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник исчез из публичного пространства. Летом 2023 года он заявил, что находится в Германии, где занимается лечением редкого заболевания. Свой диагноз артист до сих пор не раскрыл.
Позже Винник заявил, что у него нет украинского внутреннего паспорта, добавив, что не сбежал в Германию, а поехал домой.
Фото: Алексей Дивеев-Церковный