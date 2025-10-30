Співак Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення проживає в Німеччині, неочікувано показався з артистом Андрієм Данилком. Вони зустрілися у Берліні, де у вівторок, 28 жовтня, Вєрка Сердючка виступала з концертом.

Винник показався із Данилком

Винник відвідав концерт Данилка, а потім артисти зустрілися за лаштунками. Вони записали спільне відео, яким Олег поділився у сториз в Instagram.

На кадрах Винник промовив, що “Сердючка – форевер”. Данилко своєю чергою відповів, що це – правда.

Спільне фото також оприлюднив телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який досі транслює свою причетність до церкви російського патріархату і веде блог російською мовою.

– Коаліція рішучих! Зустрілися чоловіками. Обговорили поточну ситуацію. Порахували і прорахували варіанти. І дійшли висновку: все буде добре! – йдеться у дописі.

У мережі Андрія Данилка розкритикували за зустріч зі співаком, який від початку великої війни перебуває за кордоном і продовжує виступати із російськомовним репертуаром.

Сам Олег Винник заявляв, що не втік з України, а повернувся додому, тобто в Німеччину. За словами артиста, він вже 25 років проживає в Німеччині, у нього немає внутрішнього українського паспорта, а на Батьківщину він приїжджав лише з концертами.

Попри це, співак назвав себе патріотом, який допомагає Україні і буде продовжувати це робити.

