Американський музикант і актор Дональд Гловер, відомий під сценічним ім’ям Childish Gambino, зізнався, що саме інсульт став причиною скасування його світового туру у 2024 році.

Про це він уперше розповів під час виступу на фестивалі Camp Flog Gnaw у Лос-Анджелесі.

Як Гловер дізнався про інсульт

Артист згадав, що відчув різкий біль у голові під час виступу в Луїзіані, але все одно вийшов на сцену.

Після цього він став дуже погано бачити, тож у Г’юстоні звернувся до лікарів. Саме там медики повідомили йому, що він переніс інсульт.

– Перше, про що я подумав: я підводжу всіх. Хоча знаю, що це не так, – поділився Дональд Гловер.

Через стан здоров’я він спершу переніс дати туру, а потім повністю скасував концерти у США, Європі, Британії та Австралії, заявивши, що “одужання триває довше, ніж очікувалося”.

Діагноз і дві операції на серці

Після інсульту лікарі виявили в артиста ще одну проблему – отвір у серці. Це вимагало двох хірургічних втручань. Музикант також зазначив, що перед цим зламав ногу.

Дональд Гловер – п’ятикратний володар премії Grammy. У 2024 році він випустив фінальний альбом під псевдонімом Childish Gambino – Bando Stone & the New World – і планував завершити музичну кар’єру великим світовим туром.

Раніше команда вчених з США та Південної Кореї назвали ознаки інфаркту та інсульту, які з’являються за роки до хвороби.

Джерело : The Guardian

