Масштабне дослідження, проведене командою вчених із США та Південної Кореї, показало, що майже у 100% пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт, симптоми цих патологій були за роки до прояву хвороб.

Симптоми серцевого нападу за роки до хвороби: що відомо

Під час наукового експерименту вчені проаналізували медичні дані понад 9,3 млн дорослих.

Завдяки регулярним медичним оглядам, що тривали два десятиліття, дослідники фіксували основні показники здоров’я учасників: артеріальний тиск, рівень холестерину, глюкози та історію куріння.

Порівнявши ці записи з пізнішими діагнозами інфаркту, інсульту або серцевої недостатності, вчені виявили результати, що вражали:

понад 99% людей, у яких розвинулися серцево-судинні захворювання, мали принаймні один фактор ризику за роки до хвороби;

понад 93% мали два або більше таких факторів.

До основних попереджувальних сигналів належить високий кров’яний тиск, підвищений рівень цукру (або діагноз – цукровий діабет), високий рівень холестерину.

Куріння також підвищує ризик розвитку захворювань.

Навіть серед молодих жінок, які зазвичай вважаються групою з низьким ризиком, понад 95% мали принаймні один тривожний сигнал до того, як пережили інсульт або серцеву недостатність.

– Ці результати дуже переконливо доводять, що вплив одного або декількох неоптимальних факторів ризику перед серцево-судинними проблемами спостерігається майже в 100% випадків, – підкреслив старший автор дослідження, професор кардіології Філіп Грінленд.

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смерті в світі, забираючи щорічно близько 18 млн життів.

Кардіологи звинувачують у цій тенденції ожиріння, діабет ІІ типу, високий тиск і неправильне харчування, які все частіше трапляються в молодому віці.

Лікарі попереджають, що молодих пацієнтів часто недообстежують, оскільки серцеві проблеми помилково вважаються віковими. Це призводить до втрати можливостей для раннього втручання.

Хоча підвищений тиск, холестерин і цукор часто можна контролювати зміною способу життя (дієта, спорт) або ліками, багато людей про ці проблеми просто не знають.

Daily Mail

