Американский музыкант и актер Дональд Гловер, известный под сценическим именем Childish Gambino, признался, что именно инсульт стал причиной отмены его мирового турне в 2024 году.

Об этом он впервые рассказал во время выступления на фестивале Camp Flog Gnaw в Лос-Анджелесе.

Как Гловер узнал об инсульте

Артист вспомнил, что почувствовал резкую боль в голове во время выступления в Луизиане, но все равно вышел на сцену.

После этого он стал очень плохо видеть, поэтому в Хьюстоне обратился к врачам. Именно там медики сообщили ему, что он перенес инсульт.

– Первое, о чем я подумал: я подвожу всех. Хотя знаю, что это не так, – поделился Дональд Гловер.

Из-за состояния здоровья он сначала перенес даты тура, а затем полностью отменил концерты в США, Европе, Великобритании и Австралии, заявив, что “выздоровление длится дольше, чем ожидалось”.

Диагноз и две операции на сердце

После инсульта врачи обнаружили у артиста еще одну проблему – отверстие в сердце. Это потребовало двух хирургических вмешательств. Музыкант также отметил, что перед этим сломал ногу.

Дональд Гловер – пятикратный обладатель премии Grammy. В 2024 году он выпустил финальный альбом под псевдонимом Childish Gambino – Bando Stone & the New World – и планировал завершить музыкальную карьеру большим мировым туром.

Ранее команда ученых из США и Южной Кореи назвала признаки инфаркта и инсульта, которые появляются за годы до болезни.

Источник : The Guardian

