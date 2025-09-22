Цей голос ви чуєте в кожному фільмі: в актора Дмитра Завадського стався інсульт
Заслужений артист України, актор театру імені Івана Франка та один із найвідоміших голосів українського дубляжу Дмитро Завадський опинився в лікарні. У нього стався інсульт.
Інсульт у Дмитра Завадського – що відомо
Про проблеми зі здоров’ям артиста стало відомо від його колег. Актор Павло Скороходько розповів, що спершу у Завадського була підозра на інсульт.
– Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю, – написав Скороходько.
Згодом діагноз підтвердився. Про це у сториз розповіла акторка Антоніна Хижняк. Вона закликала усіх небайдужих долучатися до збору коштів.
– Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський – легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, у нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги, – звернулася до підписників акторка.
Акторка Аліса Гур’єва відкрила спеціальну банку для допомоги. За її словами, кошти будуть спрямовані на реабілітацію.
– Читаю прізвища тих, хто надсилає допомогу, і знаю, що за кожним котиком ховається хтось важливий і близький, і я теж вдячна, – зазначила вона.
Раніше актор та ведучий Микола Луценко ділився, як йому вдалося відновитися після інсульту. Зірка Миколиної погоди зізнався, що тоді майже повністю втратив здатність говорити.
Фото: театр Франка