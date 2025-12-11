Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юла, розкрила подробиці хвороби фронтмена гурту Adam Михайла Клименко.

Музикант пішов з життя 7 грудня у віці 38 років від туберкульозного менінгіту. Понад два тижні Клименко перебував у комі.

Юла про хворобу Михайла Клименка

Піарниця дізналася про госпіталізацію артиста однією з перших. Вони листувалися, і через деякий час Михайло повідомив, що почувається вже набагато краще – його навіть мали виписати в п’ятницю. Але в четвер увечері стан Клименка різко погіршився, його забрали до реанімації, а потім він впав у кому.

За словами Юли, точно невідомо, як саме лідер гурту Adam захворів на туберкульозний менінгіт.

– Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м’язів. Думаю, як затребуваний артист він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти – усе списував на звичні труднощі гастрольного життя, – зазначила піарниця.

Дружина Анатолія Анатоліча додала, що до порятунку Клименка долучилося дуже багато людей. Музикант перебував у хорошій приватній клініці, до його лікування залучили багато спеціалістів. Всі сподівалися, що музиканту вдасться побороти недугу, але, на жаль, сталося непоправне.

Нагадаємо, що прощання з Михайлом Клименком відбулося 9 грудня у Національній філармонії України.

Провести лідера гурту Adam в останню путь прийшли його шанувальники, колеги та друзі, серед яких чимало зірок. Поховали артиста у селі Луб’янка поблизу Гостомеля.

