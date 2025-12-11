Жена ведущего Анатолия Анатолича, пиарщица Юла, раскрыла подробности болезни фронтмена группы Adam Михаила Клименко.

Музыкант ушел из жизни 7 декабря в возрасте 38 лет от туберкулезного менингита. Более двух недель Клименко находился в коме.

Юла о болезни Михаила Клименко

Пиарщица узнала о госпитализации артиста одной из первых. Они переписывались, и через некоторое время Михаил сообщил, что чувствует себя уже намного лучше — его даже должны были выписать в пятницу. Но в четверг вечером состояние Клименко резко ухудшилось, его забрали в реанимацию, а затем он впал в кому.

По словам Юлы, точно неизвестно, как именно лидер группы Adam заболел туберкулезным менингитом.

— Знаю, что некоторое время жаловался на головную боль, но списывал это на переутомление или защемление мышц. Думаю, как востребованный артист он просто не уделял должного внимания первым звоночкам. Переутомление, переезды, многочисленные концерты – все списывал на привычные трудности гастрольной жизни, – отметила пиарщица.

Жена Анатолия Анатолича добавила, что к спасению Клименко присоединилось очень много людей. Музыкант находился в хорошей частной клинике, к его лечению привлекли много специалистов. Все надеялись, что музыканту удастся побороть болезнь, но, к сожалению, произошло непоправимое.

Напомним, что прощание с Михаилом Клименко состоялось 9 декабря в Национальной филармонии Украины.

Провести лидера группы Adam в последний путь пришли его поклонники, коллеги и друзья, среди которых немало звезд. Похоронили артиста в селе Лубянка возле Гостомеля.

Фото: Юла

