Помер засновник та фронтмен українського гурту ADAM Михайло Клименко. Йому було 38 років.

Про це повідомляється на сторінці гурту у соціальній мережі Instagram.

Помер Михайло Клименко

Причиною смерті став туберкульозний менінгіт, з яким музикант боровся протягом двох місяців. У листопаді стало відомо, що Клименко перебуває у комі.

Михайло Клименко, відомий своїми хітами Повільно і Таку як є.

У листопаді дружина Клименка Саша Норова розповіла про стан чоловіка та анонсувала молебень за його здоров’я.

19 листопада Норова повідомила, що Клименко перебуває в комі через ускладнення, викликані туберкульозним менінгітом.

Один день лікування музиканта обходиться в понад 25 тис. грн, тому сім’я просить про фінансову допомогу.

