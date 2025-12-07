Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко
Головне
- На 38-му році життя помер Михайло Клименко, засновник і фронтмен гурту ADAM, автор хітів Повільно та Таку як є.
- Причиною смерті став туберкульозний менінгіт. У листопаді музикант перебував у комі через ускладнення хвороби.
Помер засновник та фронтмен українського гурту ADAM Михайло Клименко. Йому було 38 років.
Про це повідомляється на сторінці гурту у соціальній мережі Instagram.
Помер Михайло Клименко
Причиною смерті став туберкульозний менінгіт, з яким музикант боровся протягом двох місяців. У листопаді стало відомо, що Клименко перебуває у комі.
Зараз дивляться
Михайло Клименко, відомий своїми хітами Повільно і Таку як є.
У листопаді дружина Клименка Саша Норова розповіла про стан чоловіка та анонсувала молебень за його здоров’я.
19 листопада Норова повідомила, що Клименко перебуває в комі через ускладнення, викликані туберкульозним менінгітом.
Один день лікування музиканта обходиться в понад 25 тис. грн, тому сім’я просить про фінансову допомогу.
Читайте такожПомер український кінорежисер В’ячеслав Криштофович
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.