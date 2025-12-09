Прощання з Михайлом Клименком: де поховали лідера гурту Adam
- Прощання з лідером гурту Adam відбулося у Національній філармонії України.
- Вхід прикрасили мольбертами з цитатами пісень, у залі були тільки живі квіти.
- Михайла Клименка поховали у Луб’янці поблизу Гостомеля.
У Києві попрощалися з Михайлом Клименком – лідером гурту Adam, якого не стало внаслідок туберкульозного менінгіту.
Церемонія відбулася у Національній філармонії України. Попрощатися з артистом прийшли шанувальники, колеги та друзі, серед яких чимало українських зірок.
Прощання з Михайлом Клименком
Вхід біля філармонії прикрасили мольбертами з цитатами з пісень ADAM, а в залі встановили портрет музиканта та домовину, довкола якої були живі квіти – саме про це просила вдова Олександра Норова.
Провести в останню путь музиканти прийшли Володимир Дантес, Мішель Андраде, Марина Круть, Alyona Alyona, Kola, Дмитро Монатік, Валерій Харчишин та Анатолій Анатоліч та інші.
Михайла Клименка проводжали під оплески. Поховали артиста у селі Луб’янка поблизу Гостомеля.
Напередодні церемонії подруга музиканта, бандуристка Марина Круть, поділилася у соцмережах зворушливим постом.
На могилі парамедикині Ірини Цибух, яку поховали минулого червня, хтось залишив вінок із соняхами та стрічкою, на якій написано: “Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті. А поки що поспівайте з Мішею”. Про це в Instagram написала мама Ірини, Оксана Цибух.
Нагадаємо, що серце Михайла Клименка зупинилося вранці 7 грудня. У листопаді його дружина повідомила, що він у комі через ускладнення, викликані хворобою.
Фото: гурт Adam