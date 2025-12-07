Був надзвичайною людиною: реакція зірок на смерть соліста гурту ADAM Михайла Клименка
- На смерть Клименка відреагували телеведуча Леся Нікітюк, відеоблогерка Раміна Есхакзай, співачки Роксолана і Надя Дорофеєва.
- Також співчуття та жаль висловили телеведучий Григорій Решетник, актор Тарас Цимбалюк, шоумен Анатолій Анатоліч, співак Володимир Дантес, реперка Альона Альона та інші.
Зірки зі співчуттям та сумом відреагували на смерть лідера гурту ADAM Михайла Клименка, який декілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом.
Реакція зірок на смерть Михайла Клименка
У соцмережах зірки активно діляться емоціями через новину про смерть Михайла Клименка. Так, український співак і композитор Олександр Пономарьов поділився на своїй Instagram-сторінці їхнім з Михайлом спільним знімком, зауваживши, що вони були знайомі десятки років:
– Багато спільної творчості – скільки ж її було… Скільки спільних ідей. Скільки всього народили разом. Я бачив твоє становлення з самого початку. Я бачив, як росли твої діти. Ми знімали разом відео, робили стільки всього, що й не перелічити. Саня, тримайся. Це важко. Ми з тобою. Михайло. Царство Небесне. Світла пам’ять.
Молодий співак і автор пісень Ілля Парфенюк (Parfeniuk) написав, що останню пісню вони робили разом.
– Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме, – написав він.
Піарниця зірок Юла Яцечко поділилась спогадом, як Михайло обіцяв їй, що все буде добре.
– Міша…ми молились … і не вберегли… І місяця не пройшло як ти обіцяв, що все буде добре.. Люблю тебе. Ти був надзвичайною людиною. Ми всі втратили більше, чим можемо собі уявити… – написала вона.
Крім того, на смерть Клименка відреагували телеведуча Леся Нікітюк, відеоблогерка Раміна Есхакзай, співачки Роксолана і Надя Дорофеєва, телеведучий Григорій Решетник, актор Тарас Цимбалюк, шоумен Анатолій Анатоліч, співак Володимир Дантес, реперка Альона Альона та інші.
Нагадаємо, що на 39-му році життя помер Михайло Клименко, засновник і фронтмен гурту ADAM. Він був автор хітів Повільно та Таку як є.
Фото: Михайло Клименко/Facebook