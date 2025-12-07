Зірки зі співчуттям та сумом відреагували на смерть лідера гурту ADAM Михайла Клименка, який декілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом.

Реакція зірок на смерть Михайла Клименка

У соцмережах зірки активно діляться емоціями через новину про смерть Михайла Клименка. Так, український співак і композитор Олександр Пономарьов поділився на своїй Instagram-сторінці їхнім з Михайлом спільним знімком, зауваживши, що вони були знайомі десятки років:

– Багато спільної творчості – скільки ж її було… Скільки спільних ідей. Скільки всього народили разом. Я бачив твоє становлення з самого початку. Я бачив, як росли твої діти. Ми знімали разом відео, робили стільки всього, що й не перелічити. Саня, тримайся. Це важко. Ми з тобою. Михайло. Царство Небесне. Світла пам’ять.

Молодий співак і автор пісень Ілля Парфенюк (Parfeniuk) написав, що останню пісню вони робили разом.

– Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме, – написав він.

Піарниця зірок Юла Яцечко поділилась спогадом, як Михайло обіцяв їй, що все буде добре.

– Міша…ми молились … і не вберегли… І місяця не пройшло як ти обіцяв, що все буде добре.. Люблю тебе. Ти був надзвичайною людиною. Ми всі втратили більше, чим можемо собі уявити… – написала вона.

Крім того, на смерть Клименка відреагували телеведуча Леся Нікітюк, відеоблогерка Раміна Есхакзай, співачки Роксолана і Надя Дорофеєва, телеведучий Григорій Решетник, актор Тарас Цимбалюк, шоумен Анатолій Анатоліч, співак Володимир Дантес, реперка Альона Альона та інші.

Нагадаємо, що на 39-му році життя помер Михайло Клименко, засновник і фронтмен гурту ADAM. Він був автор хітів Повільно та Таку як є.

Фото: Михайло Клименко/Facebook

