Сьогодні, 28 квітня, у Відні відкрили головну сцену Євробачення 2026. Вона розташована на арені Вінер Штадтгалле, найбільшому критому концертному майданчику Австрії.

На відкритті показали світлове шоу, яке продемонструвало можливості сцени для виступів усіх 35 учасників. До події долучився президент Австрії Александер Ван дер Беллен. Він заявив, що конкурс показує різноманіття Європи та здатність країн об’єднуватися, навіть попри відмінності.

Коли перший півфінал Євробачення 2026 та хто у ньому виступить, читайте в нашому матеріалі.

Перший півфінал Євробачення 2026: дата

Вже відомо, коли перший півфінал Євробачення-2026. Концерт відбудеться 12 травня 2026 року. Саме з нього фактично стартує конкурсна частина шоу.

У ньому виступлять 15 країн, і лише 10 із них пройдуть до гранд-фіналу. До голосування у першому півфіналі Євробачення 2026 також долучаться країни, які вже мають гарантоване місце у фіналі.

Автофіналісти — це країни, які автоматично потрапляють до фіналу і не змагаються у півфіналах. Це найбільші фінансові донори конкурсу та країна-господарка. Вони не проходять відбір, але все одно виступають на сцені, але їхні номери показують під час півфіналів, щоб глядачі могли їх побачити.

Тобто вони беруть участь у конкурсі, але не виборюють місце у фіналі, адже воно в них уже є.

Перший півфінал Євробачення 2026: хто виступить

Загалом у 2026 році в конкурсі беруть участь 35 країн, і це менше, ніж зазвичай. Частина держав відмовилася від участі.

Причина — рішення організаторів залишити Ізраїль серед учасників. Через це низка країн, зокрема Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Словенія та Ісландія, вирішили не брати участь у конкурсі.

Перший півфінал Євробачення-2026, хто виступить та в якому порядку:

Перший півфінал Євробачення-2026 відкриє Молдова, а країну представить Satoshi з піснею Viva, Moldova. Від Швеції виступить FELICIA з треком My System. Хорватію представить гурт LELEK із піснею Andromeda. Від Греції на сцену вийде Akylas із композицією Ferto. Португалію представить колектив Bandidos do Cante з піснею Rosa. Від Грузії виступить гурт Bzikebi з треком On Replay. Фінляндію представить дует Linda Lampenius і Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin. Від Чорногорії виступить Tamara Zivkovic із треком Nova Zora. Естонію представить гурт Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True. Від Ізраїлю на сцену вийде Noam Bettan із піснею Michelle. Бельгію представить ESSYLA з піснею Dancing on the Ice. Від Литви виступить Lion Ceccah із треком Solo Quiero Mas. Сан-Марино представить SENHIT із піснею Superstar. Польщу представить ALICJA з піснею Pray. Сербія завершить перший півфінал — його закриє гурт LAVINA з піснею Kraj Mene.

Автофіналісти, які також виступлять у шоу:

Італію цього року представляє Sal Da Vinci з піснею Per sempre sì.

Німеччину — Sarah Engels із треком Fire.

Перша головна дата для глядачів — 12 травня. Саме тоді відбудеться перший півфінал Євробачення-2026, після якого стануть відомі перші фіналісти конкурсу.

