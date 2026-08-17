Звістка про раптову смерть 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі сьогодні сколихнула світову спільноту.

В Україні зірку добре знають не лише за яскравими ролями в серіалах Герої та Нешвілл, а й завдяки її багаторічному роману з легендарним українським боксером, олімпійським чемпіоном Володимиром Кличком.

Як розвивалися та чим закінчилися стосунки Гейден Панеттьєрі й Володимира Кличка — читайте в матеріалі на Фактах ICTV з посиланням на видання Just Jared і Newsweek.

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Гейден Панеттьєрі і Володимир Кличко: що відомо про стосунки пари

Знайомство Гейден Панеттьєрі та Володимира Кличка відбулося у 2008 році на одній із приватних вечірок. Уже наступного року між ними спалахнув роман.

Попри значну різницю у зрості та віці, пара швидко стала однією з найобговорюваніших у медіа.

Відомо, що пара Панеттьєрі-Кличко перебувала у стосунках із перервами. Так, у 2011 році після двох років разом вони вперше оголосили про розставання.

А вже у 2013 році Володимир та Гейден відновили роман і офіційно заручилися.

У грудні 2014 року у Володимира Кличка і Гейден Панеттьєрі народилася донька Кая-Євдокія.

Однак у 2018 році Гейден Панеттьєрі і Кличко остаточно скасували заручини та розійшлися після дев’яти років складних стосунків, зберігши теплу дружбу.

Після народження доньки Гейден зіткнулася з важкою післяпологовою депресією, підвищеною тривожністю та залежностями. Прагнучи захистити Каю-Євдокію від власних психологічних проблем і тривалого лікування, акторка ухвалила складне рішення.

Коли доньці Кличка було близько двох років, дівчинка переїхала жити до батька в Україну.

— Всі говорять про велику помилка, ніби я просто кинула свою дитину. Це абсолютно не відповідає дійсності. Підписання паперів про передачу опіки було найболючішим рішенням у моєму житті, але на той момент це був єдиний спосіб дати Каї стабільність, поки я боролася за власне відновлення, — ділилася Панеттьєрі в одному з інтерв’ю.

Попри розрив і віддаленість, Гейден та Кличко змогли зберегти партнерські стосунки заради доньки. Вони постійно перебували на зв’язку, а акторка неодноразово висловлювала вдячність колишньому нареченому за його підтримку.

Навесні 2026 року в одному зі своїх останніх інтерв’ю Панеттьєрі підкреслила, що їх із Кличком пов’язує глибока повага та дружба, яка сформувалася ще з часів її юності.

Зараз доньці Кличка та Панеттьєрі Каї-Євдокії 11 років. Наразі невідомо, де саме проживає дівчинка — в Україні чи за кордоном.

Нагадаємо, що про смерть колишньої нареченої Володимира Кличка стало відомо сьогодні, 17 серпня. Причину смерті наразі не розголошують. Рідні акторки звернулися до преси та прихильників із проханням поважати їхню приватність у цей складний період.

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