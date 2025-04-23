День ангела Юрія: привітання з іменинами у віршах і прозі

День ангела Юрія за новоюліанським церковним календарем відзначається 23 квітня. Цього дня віряни вшановують пам’ять святого Юрія (Георгія) Змієборця.

Ім’я Юрій має давньогрецьке походження та означає “землероб”. Власники цього імені – відповідальні, цілеспрямовані і працьовиті чоловіки. Іноді вони можуть бути занадто принциповими, відмовляючись йти на поступки.

Сьогодні варто привітати з іменинами всіх власників цього імені. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Юрія у віршах і прозі.

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Коли День ангела Юрія: дати

Власники імені Юрій святкують іменини кілька разів на рік. Ключові дати:

4 лютого (17 лютого за старим стилем);

23 квітня (6 травня за старим стилем);

23 червня (6 липня за старим стилем);

31 липня (13 серпня за старим стилем);

26 листопада (9 грудня за старим стилем).

Привітання з Днем ангела Юрія у віршах

***

Тебе з іменинами, Юро, вітаю,

Добра і щастя тобі я бажаю.

Хай янгол-охоронець оберігає,

А лихо нехай ніколи не чіпає!

***

Юрій, хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Нехай під крилами своїми

Тебе, Юро, ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Я з іменинами тебе, Юро, вітаю

Та дуже щиро тобі бажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися твої мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

***

Юрій, вірний наш товариш!

Всі вітаємо тебе.

Нехай праця буде в радість,

В житті віднайди себе.

***

Привітання з Днем ангела Юрія в прозі

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Дорогий Юрію, вітаю тебе з іменинами! Бажаю бути прикладом для інших, не боятися труднощів і завжди йти вперед. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, любов’ю і радістю, а святий Юрій нехай оберігає тебе завжди і скрізь.

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Юро, в цей особливий день бажаю тобі міцного здоров’я, щасливої долі й безмежної Божої ласки. Хай у серці живе надія, а на обличчі завжди буде усмішка!

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Вітаю з Днем ангела, Юро! Нехай твоє життя буде наповнене незабутніми моментами, а душа знаходить радість в найпростіших речах. Бажаю тобі любові, добра та гармонії.

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Юрію, нехай твій ангел-охоронець завжди буде поряд, підказує правильні рішення та рятує у скрутну хвилину. Бажаю тобі сили духу, гармонії та рідних людей поруч!

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Дорогий Юрію! Від усієї душі вітаю тебе з іменинами. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості та наснаги. Бажаю тобі здоров’я, щастя та успіхів у всіх твоїх починаннях.

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