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5 хв.

День рибалки 2025: привітання для людей, які не уявляють життя без вудки

День рибалки
Фото: Факти ICTV

Традиційно в другу неділю липня в Україні відзначають День рибалки. Це свято об’єднує людей, які не уявляють свого життя без вудки, наживки й часу на березі річки чи озера.

Цьогоріч День рибалки припадає на 13 липня. Це чудова нагода привітати як завзятих аматорів, так і професіоналів, побажавши їм вдалого кльову, гарної компанії та наснаги в улюбленій справі.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем рибалки 2025 в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх знайомим, рідним чи друзями, для яких риболовля – більше, ніж просто хобі.

Зараз дивляться

День рибалки 2025 – картинки

День рибалки - привітання

День рибалки – привітання

Листівки з Днем рибалки 2025

Листівки з Днем рибалки 2025

Картинки до Дня рибалки

Картинки до Дня рибалки

День рибалки - привітання в картинках

День рибалки – привітання в картинках

День рибалки 2025

День рибалки 2025

Привітання з Днем рибалки у віршах

***

З Днем рибалки я вітаю,
Рибка ловиться нехай,
Закидай подалі вудку,
Віртуозно підсікай.

Хай риболовля буде в радість,
Душею там відпочивай,
Та уловом фантастичним
Всіх знайомих ти вражай.

***

Вітаю з Днем рибалки! Багатого улову!
Щоб були ви довіку щасливі та здорові.
Не рахували грошей, веселих друзів мали
І на гачок свій удачу спіймали!

***

У День рибалки приймай вітання,
Щирі й теплі побажання.
Улов хай буде величезний,
Хай попадеться лящ кремезний.
І надалі так тримай,
Багато риби сьогодні впіймай.

***

У рибалок сьогодні свято,
Хай у житті всього буде багато.
Бажаємо вам гарного кльову
І великого улову.
На рибалці хай щастить,
Вдалою буде кожна мить.

***

З Днем рибалки прийміть вітання
Та найкращі побажання:
Гарного улову, рибки,
Та процесу без помилки!

Усіх досягнень величезних,
Карпів, судаків кремезних.
І погоди, і здоров’я,
Щоб рибалити з любов’ю!

***

Привітання з Днем рибалки в прозі

***

Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай улюблена справа дарує не тільки щедрий улов, а й незабутні враження. Спокою тобі, терпіння і лише приємних сюрпризів на гачку.

***

Зі святом! Нехай кожна риболовля буде сповнена пригод, а улов завжди перевершує твої очікування. Нехай кожен день, проведений на березі річки чи озера, приносить радість і спокій.

***

Друже, вітаю з Днем рибалки! Бажаю наснаги та удачі в улюбленій справі. Нехай кожен твій день на риболовлі буде сповнений приємних моментів і гарних уловів.

***

Вітаю з Днем рибалки! Бажаю спіймати золоту рибку, яка виконає усі твої бажання. Нехай щастить у житті, в коханні та на роботі. Гарного настрою, натхнення, терпіння і сил!

***

Наші сміливі та завзяті рибалки, вітаємо вас зі святом! Нехай життя дарує щедрий улов, нехай сил та натхнення завжди вистачає, а любов надихає та оберігає!

***

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